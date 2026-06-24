U21 Đông Á Thanh Hóa quyết tâm giành vé dự VCK quốc gia với lực lượng trẻ nhất giải

Ngày 24/6, đội U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ lên đường tham dự vòng loại Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị, thầy trò HLV trưởng Đỗ Trọng Hải vẫn đặt quyết tâm cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết.

Tại vòng loại năm nay, Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng B cùng các đối thủ PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An, Công an Hà Nội và Trẻ Phù Đổng. Đây được đánh giá là một trong những bảng đấu khó nhất khi quy tụ nhiều trung tâm đào tạo trẻ giàu truyền thống và sở hữu lực lượng chất lượng.

Theo HLV Đỗ Trọng Hải, công tác chuẩn bị của đội không được thuận lợi như những mùa giải trước bởi những khó khăn chung của bóng đá Thanh Hóa trong gần một năm qua. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của ban huấn luyện và các cầu thủ, toàn đội vẫn duy trì được tinh thần quyết tâm cao trước ngày lên đường tham dự giải.

HLV Đỗ Trọng Hải cùng với U21 Đông Á Thanh Hóa quyết tâm cao giành vé dự VCK quốc gia.

Điểm đáng chú ý của U21 Đông Á Thanh Hóa năm nay là sở hữu lực lượng được xem là trẻ nhất giải. Trong danh sách đăng ký có tới 10 cầu thủ vừa cùng U17 Thanh Hóa giành chức vô địch Giải bóng đá giao hữu Thanh thiếu niên Việt - Trung lần thứ I, năm 2026 tại Sùng Tả (Trung Quốc). Nhiều cầu thủ sinh năm 2009, 2010, thậm chí 2011 đã được trao cơ hội tham gia sân chơi dành cho lứa tuổi U21.

Bên cạnh dàn cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, U21 Đông Á Thanh Hóa còn có sự góp mặt của 6 cầu thủ đang thường xuyên tập luyện cùng đội một. Nổi bật trong số đó là Lê Văn Hoàn, người đã được trao cơ hội thi đấu tại V.League trong giai đoạn lượt về mùa giải 2025/2026.

Ngoài ra còn có thủ môn Nguyễn Tuấn Vũ, thành viên đội tuyển U17 Việt Nam vừa giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup.

Theo HLV Đỗ Trọng Hải, giải đấu lần này không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là cơ hội để ban huấn luyện đội một đánh giá, sàng lọc lực lượng kế cận cho mùa giải mới: “Đây sẽ là lực lượng chính để ban huấn luyện đội một nhìn nhận và cân nhắc trong thời gian tới nhằm bổ sung cho đội bóng ở mùa giải mới”, ông nhấn mạnh.

Tại bảng B, PVF-CAND và Sông Lam Nghệ An được đánh giá là hai ứng viên hàng đầu cho các vị trí dẫn đầu. Trong đó, PVF-CAND sở hữu hệ thống đào tạo trẻ bài bản, thường xuyên cung cấp nhiều cầu thủ chất lượng cho bóng đá Việt Nam. Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì truyền thống đào tạo trẻ lâu đời và luôn là đối thủ đáng gờm ở các giải trẻ quốc gia.

Dù vậy, Đông Á Thanh Hóa vẫn được đánh giá là đội bóng có khả năng tạo bất ngờ nhờ tinh thần thi đấu và lực lượng trẻ giàu khát vọng. Trong khi đó, Công an Hà Nội và Trẻ Phù Đổng được xem là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội bóng xứ Thanh trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Theo thể thức giải đấu, 8 đội xếp nhất và nhì tại 4 bảng cùng 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Vì vậy, mục tiêu mà U21 Đông Á Thanh Hóa hướng tới là cạnh tranh ít nhất vị trí thứ ba để nuôi hy vọng góp mặt tại vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 25/7.

Khép lại buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường, điều mà HLV Đỗ Trọng Hải muốn truyền tải tới các học trò không chỉ là những yêu cầu chuyên môn mà còn là tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó. “Như đội một mùa giải vừa qua hay đội U13 thời gian gần đây, tôi muốn truyền ngọn lửa ấy cho toàn đội U21 để các em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, HLV Đỗ Trọng Hải khẳng định.

Hoàng Sơn