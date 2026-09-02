U20 Việt Nam trước trận quyết chiến Palestine; Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez

Bộ đôi Việt kiều Quang Vinh và Adou Minh gia cố hàng thủ tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup; Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú chính thức giải nghệ; Hàn Quốc bổ nhiệm HLV Robert Moreno: Nhiều kỳ vọng và hoài nghi... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (2/9).

U20 Việt Nam trước trận quyết chiến Palestine: Vượt qua chính mình để nuôi hy vọng

Sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên - tập thể sở hữu nền tảng từ lứa U17 World Cup, U20 Việt Nam đang đối mặt muôn vàn khó khăn tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 do thể thức cạnh tranh khốc liệt và bất lợi hạt giống.

U.20 Việt Nam nhận bài học đắt giá sau trận thua U20 Triều Tiên.

Dù vậy, lịch sử bóng đá trẻ từng chứng kiến nhiều thế hệ biết đứng dậy từ nghịch cảnh. Trước thềm trận đấu quan trọng gặp U20 Palestine vào ngày 3/9, điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không chỉ là hướng tới kết quả khả quan để níu giữ hy vọng đi tiếp, mà hơn hết là phải vượt qua chính mình và xốc lại tinh thần chiến đấu.

Bộ đôi Việt kiều Quang Vinh và Adou Minh gia cố hàng thủ tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup

Dù vừa bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik vẫn lo ngại về sự thiếu ổn định của hàng thủ do chấn thương dài hạn của Duy Mạnh và phong độ sa sút của một số trụ cột.

Hướng tới FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ được bổ sung “lá chắn” chất lượng cao là hai cầu thủ Việt kiều sáng giá từ CLB Công an Hà Nội: Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Adou Leygley Minh.

Cao Pendant Quang Vinh (áo đỏ) từng khoác áo U16 Pháp.

Sở hữu nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật vượt trội cùng kinh nghiệm từng chơi bóng tại Pháp, bộ đôi này đã chứng minh phong độ đỉnh cao qua chức vô địch V-League và màn trình diễn ấn tượng tại Siêu cúp Quốc gia.

Sự góp mặt của Quang Vinh bên hành lang trái và Adou Minh ở trung tâm hàng thủ hứa hẹn sẽ vá lỗi cho hệ thống phòng ngự, tạo điểm tựa vững chắc để thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin đối đầu các đối thủ lớn như Thái Lan.

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú chính thức giải nghệ

Ngày 1/9/2026, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú chính thức gửi tâm thư thông báo giải nghệ, khép lại 14 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp đầy cảm xúc. Bắt đầu sự nghiệp muộn màng ở tuổi 25 sau khi kiên cường chiến thắng căn bệnh ung thư đại tràng, anh đã vượt mọi nghịch cảnh để khẳng định tên tuổi.

Nghiêm Xuân Tú thông báo quyết định giải nghệ vào ngày 1/9.

Xuân Tú để lại dấu ấn trong màu áo Thanh Hóa và đặc biệt là Than Quảng Ninh với chức vô địch Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia năm 2016 cùng kỷ lục 17 pha kiến tạo tại V.League 2018.

Khép lại chặng đường với 270 trận đấu, 21 bàn thắng và 67 đường kiến tạo, “vua kiến tạo” một thời của bóng đá Việt Nam đã viết nên một câu chuyện cổ tích đầy nghị lực.

Hàn Quốc bổ nhiệm HLV Robert Moreno: Nhiều kỳ vọng và hoài nghi

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) chính thức bổ nhiệm ông Robert Moreno làm HLV tạm quyền đến hết tháng 11/2026, với điều khoản gia hạn đến Asian Cup 2027.

HLV đội tuyển Tây Ban Nha Robert Moreno (trái) chỉ đạo trong một buổi tập trước thềm trận gặp Quần đảo Faroe ở bảng F vòng loại UEFA Euro 2020. Ảnh: AFP

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng vướng nhiều tai tiếng như mâu thuẫn bị Luis Enrique gọi là “kẻ phản bội” tại tuyển Tây Ban Nha, thành tích bất ổn ở các CLB và lùm xùm lạm dụng AI khi làm việc tại Nga.

Dù KFA đánh giá cao năng lực chiến thuật và phân tích dữ liệu của Moreno, giới truyền thông nước này vẫn bày tỏ hoài nghi về khả năng lãnh đạo phòng thay đồ cũng như sự thiếu ổn định trong hệ thống phòng ngự của ông.

McTominay phải phẫu thuật tim

CLB Napoli xác nhận tiền vệ Scott McTominay sẽ trải qua ca can thiệp triệt đốt rối loạn nhịp tim (PFA) do mắc chứng rối loạn nhịp tim nhẹ và lành tính. Đội bóng Italy dự kiến đón cầu thủ người Scotland trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 9.

McTominay đang duy trì phong độ chói sáng tại Serie A.

Trước đó, cựu sao Man Utd đang duy trì phong độ chói sáng tại Serie A với 27 bàn thắng sau 82 trận kể từ năm 2024. Vấn đề tim mạch từng xảy ra với nhiều danh thủ như Christian Eriksen hay Michael Carrick, nhưng trường hợp của McTominay không quá nguy hiểm và anh sẽ sớm tái xuất sân cỏ.

Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez

Man City đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea ngay trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026. Sau khi đạt thỏa thuận giữa các bên, ngôi sao 25 tuổi người Argentina chuẩn bị gia nhập sân Etihad để tái hợp ông thầy cũ Enzo Maresca.

Enzo Fernandez chuẩn bị cập bến Man City. Ảnh: SunSport

Trong khi đó, HLV Xabi Alonso giữ thái độ thận trọng trước tương lai học trò, đồng thời Chelsea đã nhắm Manu Kone của Roma làm phương án thay thế tiềm năng. Thương vụ bom tấn này đang phải chạy đua với thời gian để hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa.

HS