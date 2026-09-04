U20 Việt Nam rơi xuống đáy bảng C vòng loại châu Á; Bruno Fernandes trước cơ hội tạo nên dấu mốc đặc biệt

Vòng loại U20 châu Á 2027: Thái Lan và Indonesia thăng hoa, Malaysia tiếc nuối; CLB Công an Nhân dân ra mắt dàn tân binh chất lượng, quyết tâm thăng hạng V.League; Cần Thơ khai mạc Giải vô địch Kun Khmer châu Á 2026: HLV xứ Thanh dẫn dắt tuyển Việt Nam... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (4/9).

U20 Việt Nam thua Palestine 1-2, rơi xuống đáy bảng C vòng loại châu Á

U20 Việt Nam tiếp tục nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine tại lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Dù tạo ra thế trận áp đảo và vô số cơ hội, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi lại phung phí đáng tiếc và để Tayem chọc thủng lưới ở phút 34.

Sang hiệp hai, bàn phản lưới nhà của thủ môn Lourenco giúp đội chủ nhà san bằng tỷ số, nhưng việc bỏ lỡ hàng loạt cơ hội tiếp tục khiến họ trả giá bằng bàn thua quyết định của Hamade ở phút 82, khép lại trận đấu buồn với tấm thẻ đỏ của thủ thành Đình Bách ở phút bù giờ.

Sau hai trận toàn thua, U20 Việt Nam rơi xuống đáy bảng C. HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận sự non kém trong khâu dứt điểm, song khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng chừng nào còn hy vọng.

Vòng loại U20 châu Á 2027: Thái Lan và Indonesia thăng hoa, Malaysia tiếc nuối

Lượt trận thứ hai vòng loại U20 châu Á 2027 chứng kiến những kết quả trái ngược của các đại diện Đông Nam Á.

U20 Thái Lan thắng cả 2 trận đã đấu.

Tại bảng F, U20 Thái Lan tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi hạ Turkmenistan 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Suwakorn, vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, U20 Indonesia không gặp nhiều khó khăn để thắng Lào 3-0, qua đó chia sẻ ngôi đầu bảng H với Australia với cùng 4 điểm.

Đáng tiếc nhất là U20 Malaysia khi họ để đối thủ cầm hòa 2-2 ở những phút cuối dù từng dẫn trước nhờ công của Hadi và Alif. Ở chiều ngược lại, U20 Campuchia phải nhận thất bại nặng nề 0-8 trước một U20 Nhật Bản quá mạnh, qua đó khép lại một ngày thi đấu nhiều cảm xúc của bóng đá trẻ khu vực.

CLB Công an Nhân dân ra mắt dàn tân binh chất lượng, quyết tâm thăng hạng V.League

Chiều 3/9, CLB Công an Nhân dân (CAND) tổ chức lễ xuất quân mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 với mục tiêu giành vé thăng hạng V.League.

Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải 2026-2027 của CLB Công An Nhân Dân. Ảnh: CAND FC

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng, đội bóng sở hữu lực lượng vượt trội với hàng loạt tân binh sáng giá như thủ môn Đình Triệu (đội trưởng), Minh Vương, Lê Viktor hay trung vệ Lý Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh kỳ vọng xây dựng tập thể bản lĩnh, kỷ luật và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Cùng sự kiện, CLB bóng đá Hưng Yên cũng chính thức ra mắt sau khi tiếp nhận chuyển giao từ đội trẻ PVF-CAND để cùng tranh tài ở giải Hạng Nhất sắp tới.

Cần Thơ khai mạc Giải vô địch Kun Khmer châu Á 2026: HLV xứ Thanh dẫn dắt tuyển Việt Nam

Tối 3/9, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I năm 2026.

Các vận động viên tranh tài tại giải.

Sự kiện quy tụ 236 HLV và VĐV từ 11 quốc gia, tranh tài ở 70 bộ huy chương. Đáng chú ý, dẫn dắt đội tuyển Kun Khmer Việt Nam tại giải đấu tầm cỡ này là huấn luyện viên Phạm Hữu Châu đến từ Thanh Hóa, người đang gánh vác trọng trách lớn về chuyên môn.

Giải đấu không chỉ là sân chơi đỉnh cao thúc đẩy phong trào võ thuật châu Á mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách đến bạn bè quốc tế.

Bruno Fernandes trước cơ hội tạo nên dấu mốc đặc biệt

Đội trưởng MU Bruno Fernandes vừa lọt vào danh sách ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 Premier League 2026/27. Sau màn trình diễn bùng nổ với cú hat-trick và một kiến tạo trước Ipswich Town, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang dẫn đầu nhiều thống kê quan trọng của giải đấu.

Bruno đóng vai trò không thể thiếu tại Man United.

Hiện tại, Bruno đã sở hữu 6 giải thưởng POTM, thành tích giúp anh sánh ngang với Cristiano Ronaldo. Nếu tiếp tục được vinh danh ở đợt này, ngôi sao này sẽ nâng tổng số lần nhận giải lên con số 7, qua đó chính thức san bằng kỷ lục lịch sử hiện do Mohamed Salah, Harry Kane và Sergio Aguero nắm giữ.

HS