TYM Chi nhánh Thanh Hóa trao 49 suất quà tri ân dịp 27/7

Chiều 23/7, Tổ chức tài chính Vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) - Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với hội LHPN các địa phương đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân người có công và hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Bình và Ban Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hoá tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cầu, 101 tuổi, ở thôn Trần Cầu, có 2 con là liệt sĩ.

TYM Chi nhánh Thanh Hóa cùng với các phòng giao dịch đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ TYM Phòng giao dịch 02 tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Xoan, 104 tuổi, ở tổ dân phố Quảng Đại, phường Nam Sầm Sơn.

Bà Vũ Thị Dung, Phó Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa trao quà cho thân nhân gia đình thờ cúng liệt sĩ.

Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Cán bộ TYM Phòng giao dịch 02 và Hội LHPN Phường Nam Sầm Sơn trao quà cho thương binh Đỗ Đức Cành, là chồng của khách hàng Lưu Thị Nhung, cụm 62 tổ dân phố Hùng Tiến.

Trong dịp này, TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã trao 49 suất quà cho các gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Trong đó trao 8 xuất quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 xuất quà cho khách hàng là thương binh, 26 xuất quà cho khách hàng có chồng là thương binh và 12 gia đình thờ liệt sỹ.

Tiến Đông