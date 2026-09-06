Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong một cuộc khảo sát do công ty Focaldata của Anh thực hiện cho tờ Financial Times, khi chỉ một phần ba cử tri Mỹ ủng hộ hoạt động của ông tại Nhà Trắng.

Khảo sát của Financial Times cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: AP.

Theo khảo sát, chỉ 33% số người được hỏi ủng hộ đường lối chính trị hiện nay của ông Trump, giảm so với mức 35% một tháng trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông trong số các cử tri đảng Cộng hòa giảm xuống 72%, cũng là mức thấp kỷ lục trong các cuộc thăm dò của Financial Times.

Đáng chú ý, phần lớn số người được hỏi phản đối chính sách thương mại của Washington và các mức thuế quan do chính quyền Tổng thống Trump áp đặt, đồng thời cho rằng những chính sách này khiến chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ tăng lên. Hai phần ba số cử tri cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi theo hướng sai lầm, trong khi 57% cho biết các chính sách của chính quyền ông Trump đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của họ. Ngoài ra, 56% số người tham gia khảo sát không hài lòng với các mức thuế thương mại mới nhất áp dụng đối với Canada, đồng thời bày tỏ lo ngại giá cả đối với người tiêu dùng có thể tiếp tục tăng.

Financial Times cũng ghi nhận mức độ ủng hộ ông Trump với tư cách một đồng minh chính trị giảm xuống, khi 46% số người được hỏi cho rằng Tổng thống đương nhiệm đang khiến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội sắp tới trở nên khó khăn hơn đối với đảng Cộng hòa. Thêm 47% cho biết họ không sẵn sàng ủng hộ một ứng cử viên được ông Trump công khai hậu thuẫn.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 28/8 đến ngày 1/9, với sự tham gia của 1.914 cử tri đã đăng ký. Biên độ sai số khoảng 2,6 điểm phần trăm.

Kết quả trên tương đồng với một cuộc thăm dò Reuters/Ipsos công bố cuối tháng 8, theo đó tỷ lệ người Mỹ tán thành hoạt động của Tổng thống Trump cũng ở mức 33%, mức thấp nhất trong các cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos đối với ông Trump.

Thanh Vân

Nguồn: Tass, Reuters.