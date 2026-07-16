Tuyển Việt Nam thử nghiệm Tài Lộc ở vị trí “lạ”; Argentina ghi danh vào chung kết World Cup 2026

Tuyển Việt Nam chốt danh sách dự AFF Cup 2026: Chia tay trụ cột và thử nghiệm vị trí “lạ”; Thông tin bán vé các trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026; Quyết định loại Maguire của HLV Tuchel gây tranh cãi sau thất bại của tuyển Anh... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (16/7).

Tuyển Việt Nam chốt danh sách dự AFF Cup 2026: Chia tay trụ cột và thử nghiệm vị trí “lạ”

Đội tuyển Việt Nam vừa nhận tin không vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh chính thức chia tay AFF Cup 2026 do tái phát chấn thương đầu gối. Sự vắng mặt của anh, cùng với hậu vệ Lê Ngọc Bảo trước đó, tạo ra bài toán nhân sự hóc búa cho HLV Kim Sang-sik trước thềm giải đấu.

Đỗ Duy Mạnh chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026. Ảnh: AFF

Trong khi đó, sau chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc, chiến lược gia người Hàn Quốc đang gây chú ý khi thử nghiệm tân binh Nguyễn Tài Lộc ở vị trí tiền vệ trụ đầy mới mẻ. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ gia tăng tính sáng tạo cho tuyến giữa bên cạnh Hoàng Đức và Quang Hải.

Nguyễn Tài Lộc hòa nhập tốt với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Báo Thanh Niên

Với lực lượng hiện có, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tích cực phục hồi và hoàn thiện chiến thuật, sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026.

Thông tin bán vé các trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu tại bảng vòng loại AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình gặp Singapore (20h ngày 31/7) và Campuchia (20h ngày 7/8). Vé được mở bán trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU với 4 mệnh giá: 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng.

Thông tin bán vé các trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Cụ thể, vé trận gặp Singapore mở bán từ 10h ngày 17/7 đến 23h29 ngày 25/7, trong khi trận gặp Campuchia mở bán từ 10h ngày 20/7 đến 23h59 ngày 29/7.

Khán giả cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để mua vé. Vé sẽ được giao qua Bưu điện Việt Nam hoặc nhận tại bưu cục chỉ định với phí dịch vụ tương ứng. Người hâm mộ có thể truy cập website vff.org.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngược dòng kịch tính, Argentina ghi danh vào chung kết World Cup 2026

Trong trận bán kết đầy cảm xúc sáng 16/7, Argentina đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trước tuyển Anh với tỷ số 2-1.

Argentina thắng Anh 2-1 sau trận bán kết đầy cảm xúc trên sân Atlanta. Ảnh: FIFA

Dù bị Anthony Gordon chọc thủng lưới trước ở phút 55, đoàn quân của HLV Scaloni vẫn kiên cường đáp trả. Sự tỏa sáng của Lionel Messi với hai đường kiến tạo quyết định đã giúp Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 và Lautaro Martinez ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Với kết quả này, Argentina chính thức ghi tên vào chung kết World Cup 2026 để đối đầu Tây Ban Nha vào ngày 20/7, trong khi tuyển Anh sẽ gặp Pháp tại trận tranh hạng ba. Đây là minh chứng cho bản lĩnh tuyệt vời của đại diện Nam Mỹ trên hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới.

Quyết định loại Maguire của HLV Tuchel gây tranh cãi sau thất bại của tuyển Anh

Sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026, quyết định không triệu tập Harry Maguire của HLV Thomas Tuchel đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Anh.

Harry Maguire. Ảnh: Internet

Trong trận đấu tại Atlanta, hàng phòng ngự “Tam Sư” đã bộc lộ nhiều sơ hở trước các pha bóng bổng, đặc biệt là tình huống Lautaro Martinez thoải mái đánh đầu ghi bàn quyết định ở những phút cuối. Nhiều cổ động viên cho rằng Maguire - người sở hữu khả năng không chiến ấn tượng và kinh nghiệm quốc tế dày dạn, lẽ ra đã có thể mang đến sự khác biệt và giúp đội bóng đứng vững trước sức ép.

Sự vắng mặt của trung vệ thuộc biên chế MU cùng những điều chỉnh nhân sự chưa hợp lý của Tuchel đang khiến chiến lược gia này đối mặt với làn sóng phê bình gay gắt sau khi tuyển Anh lỡ hẹn với trận chung kết.

Nghi vấn Na Uy giấu tình trạng sức khỏe của Haaland trước trận gặp Anh

Truyền thông đang dấy lên nghi vấn đội tuyển Na Uy đã che giấu việc tiền đạo chủ lực Erling Haaland bị ốm trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh. Trong trận đấu này, Haaland chơi dưới sức, di chuyển hạn chế và thiếu sức sống, trái ngược với phong độ bùng nổ trước đó.

Tiền đạo Na Uy Erling Haaland (giữa) thất vọng sau trận thua Anh 1-2 tại tứ kết World Cup 2026. Ảnh: AP

Cựu tiền đạo Tony Cascarino khẳng định đã nhận được thông tin nội bộ về việc Haaland không khỏe, tương tự tình trạng của Declan Rice bên phía tuyển Anh. Dù phía bác sĩ đội tuyển Na Uy đã phủ nhận, sự hoài nghi vẫn lan rộng.

Dù vậy, ngay sau khi bị loại, Haaland vẫn xuất hiện tươi tắn tại một hộp đêm, khép lại hành trình đầy ấn tượng khi anh ghi tới 7 bàn thắng, giúp Na Uy tạo nên dấu ấn lịch sử tại kỳ World Cup lần này.

HS