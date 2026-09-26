Tuyển Việt Nam - Philippines: Thử thách lớn và mục tiêu 3 điểm; Man City đối mặt án phạt lịch sử

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 26/9: Chờ bứt phá từ Thùy Linh, Hà Thị Linh và các môn trọng điểm; CĐV châu Á phản ứng ra sao sau thất bại 0-4 của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc?; HLV John Herdman bảo vệ quyết định dùng 11 cầu thủ gốc nước ngoài đá chính sau chiến thắng của Indonesia... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (26/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 26/9: Chờ bứt phá từ Thùy Linh, Hà Thị Linh và các môn trọng điểm

Bước sang ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam (hiện sở hữu 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ) tiếp tục hành trình săn tìm tấm HCV thứ hai tại Asiad 20. Tâm điểm chú ý dồn vào màn ra quân của tay vợt số một Nguyễn Thùy Linh gặp đại diện Indonesia cùng Nguyễn Hải Đăng ở môn cầu lông.

Phí Thanh Thảo tranh tài ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Ảnh: Tam Ninh

Trên trường bắn, Phí Thanh Thảo, Mộng Tuyền và Hà My tranh tài nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Môn canoeing kỳ vọng có huy chương từ các nội dung chung kết của Hoàng Thị Hường, Hiên Năm và Nguyễn Hồng Thái.

Trong khi đó, võ sĩ boxing Hà Thị Linh chạm trán đối thủ mạnh Uzbekistan. Các đội tuyển bắn cung, đấu kiếm, bóng ném nữ và điền kinh với Hồ Trọng Mạnh Hùng thi chung kết nhảy ba bước nam cũng sẵn sàng ra sân tranh tài.

Tuyển Việt Nam - Philippines (19h30 tối nay): Thử thách lớn và mục tiêu 3 điểm ngày ra quân

Vào lúc 19h30 tối nay (26/9), đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Philippines trên đất Indonesia.

Tuyển Việt Nam tái đấu Philippines sau lần gặp nhau gần nhất ở ASEAN Cup 2024.

Trận đấu này được xem là “liều thuốc thử” quan trọng cho HLV Kim Sang Sik khi đối thủ lột xác với 17 cầu thủ nhập tịch và gốc nước ngoài. Dù sở hữu lợi thế thể hình nhờ dàn cầu thủ chơi bóng tại nước ngoài, Philippines không quá vượt trội về chuyên môn.

Về phía tuyển Việt Nam, dù hàng thủ có chút bất lợi về chiều cao trước các chân sút cao lớn, đoàn quân áo đỏ lại hoàn toàn vượt trội về kỹ thuật, sự ăn ý và lối chơi tập thể. Giới chuyên môn kỳ vọng HLV Kim Sang Sik cùng các học trò sẽ vượt qua ẩn số này để giành chiến thắng 2-0, tạo đà khởi đầu thuận lợi.

CĐV châu Á phản ứng ra sao sau thất bại 0-4 của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc?

Hành trình của U23 Việt Nam tại Asiad 20 đã khép lại sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc ở tứ kết chiều 25/9. Trước đối thủ sở hữu đẳng cấp vượt trội, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn lép vế và phải nhận bốn bàn thua trong cả hai hiệp đấu.

Tuyển U23 Việt Nam (áo trắng) vất vả chống đỡ các đợt lên bóng của đội tuyển U23 Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Sau trận đấu, phần lớn cổ động viên châu Á không quá bất ngờ và cho rằng kết quả này phản ánh đúng khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá. Trong khi một số ý kiến nhận xét U23 Việt Nam còn non kinh nghiệm khi vươn ra đấu trường lục địa, nhiều người hâm mộ vẫn gửi lời động viên, ghi nhận sự nỗ lực của toàn đội sau một giải đấu đáng nhớ.

HLV John Herdman bảo vệ quyết định dùng 11 cầu thủ gốc nước ngoài đá chính sau chiến thắng của Indonesia

Sau chiến thắng 2-0 trước Singapore ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, HLV John Herdman của tuyển Indonesia đã lên tiếng bảo vệ quyết định điền tên cả 11 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài vào đội hình xuất phát. Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh người hâm mộ cần thay đổi tư duy, khẳng định tất cả các cầu thủ đều chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo mà không có sự phân biệt nội địa hay kiều bào.

Đội hình xuất phát của tuyển Indonesia. Đồ họa: Timnas Indonesia

Trong trận đấu này, các cầu thủ gốc ngoại tiếp tục tỏa sáng với bàn mở tỷ số của Ragnar Oratmangoen và quả phạt đền thành công của Ole Romeny. Phía bên kia chiến tuyến, dù thừa nhận những khó khăn trước sức ép tại sân Bung Karno, HLV Gavin Lee của Singapore vẫn bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường của các học trò suốt 90 phút.

Man City đối mặt án phạt lịch sử sau kết luận vi phạm 114 cáo buộc tài chính

Theo báo chí Anh, một ủy ban độc lập đã đưa ra kết luận Man City vi phạm tới 114 trong tổng số 115 cáo buộc về vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh, giai đoạn từ mùa giải 2009-2010 đến 2017-2018. Các cáo buộc chủ yếu xoay quanh việc không cung cấp thông tin tài chính chính xác, che giấu các khoản thanh toán cho cầu thủ, huấn luyện viên và vi phạm quy định công bằng tài chính.

Man City vi phạm tới 114 trong tổng số 115 cáo buộc về vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Dù Man City vẫn liên tục bác bỏ mọi sai phạm và dự kiến sẽ tiến hành kháng cáo, hình phạt cụ thể hiện chưa được công bố. Nếu phán quyết này được giữ nguyên, đội chủ sân Etihad hoàn toàn có thể đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc từ ban tổ chức giải đấu, bao gồm phạt tiền nặng, trừ điểm lịch sử hoặc thậm chí bị loại khỏi Ngoại hạng Anh.

HS