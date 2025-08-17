Tuyên truyền tốt, bảo vệ rừng hiệu quả - cách làm ở Vườn quốc gia Xuân Liên

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu được những lợi ích của rừng đang là phương pháp hữu hiệu được Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Xuân Liên áp dụng trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng và các giá trị về tính đa dạng hệ động, thực vật của “lá phổi xanh” nơi đầu nguồn sông Chu.

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Xuân Liên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng đến người dân thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân.

VQG Xuân Liên được giao quản lý hơn 25.601ha rừng và đất lâm nghiệp, trải rộng trên địa bàn 5 xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân và Thường Xuân. Trong đó, rừng đặc dụng hơn 23.816ha; rừng sản xuất 912ha và các loại đất khác 873ha. Bên cạnh các giá trị về tính đa dạng hệ động, thực vật rừng, VQG Xuân Liên còn được biết đến với quần thể cây sa mu, pơ mu cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng (BVR) luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng của VQG Xuân Liên. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”, Ban Quản lý VQG Xuân Liên đã chủ động bố trí lực lượng kiểm lâm thường trực tại 8 trạm trên phạm vi các khu vực xung quanh vành đai ranh giới của vườn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã xây dựng, kiện toàn 12 tổ BVR tại 12 thôn, bản, khu phố. Các tổ BVR không chỉ giữ vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác quản lý, BVR ở cơ sở, mà còn là “tai mắt” của ban quản lý, lực lượng kiểm lâm VQG Xuân Liên trong việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Đi liền với đó, Ban Quản lý VQG Xuân Liên đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn rà soát, triển khai xây dựng, đóng 134 cọc mốc ranh giới cấp I; 37 biển niêm yết BVR; 20 biển cấm lửa; xây dựng 29 bộ hồ sơ quản lý tiểu khu và hằng năm thực hiện cập nhật diễn biến tài nguyên rừng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVR và phát triển rừng bền vững, Ban Quản lý VQG Xuân Liên chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ trong BVR cho lực lượng kiểm lâm. Đơn cử như bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong quản lý, BVR; sử dụng công nghệ QGIS, GIS, SMART và các công cụ hỗ trợ quản lý rừng thông minh; nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm, các nhóm tuần tra, BVR cộng đồng. Các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến được áp dụng đã, đang giúp lực lượng kiểm lâm của VQG Xuân Liên theo dõi, giám sát, BVR hiệu quả, tránh bị xâm hại trái phép và nguy cơ cháy rừng xảy ra.

Với quan điểm “lấy người dân làm trung tâm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”, Ban Quản lý VQG Xuân Liên đã tăng cường phối hợp với chính quyền 5 xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng đến cộng đồng dân cư. Bên cạnh việc thường xuyên tổ chức các đối thoại với cộng đồng dân cư các thôn, bản, khu phố vùng đệm về công tác BVR, chính sách hưởng lợi từ rừng, Ban Quản lý VQG Xuân Liên còn vận động người dân ký cam kết BVR, không sử dụng cưa xăng để khai thác gỗ trái phép, nghiêm chỉnh giao nộp súng săn...

Trong 6 tháng năm 2025, Ban Quản lý VQG Xuân Liên đã tổ chức 73 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng tại 12 thôn, bản, khu phố vùng đệm, với 6.595 lượt người tham dự; phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã 314 lần. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và các văn bản khác có liên quan”, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý BVR, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới”, Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BVR và phát triển rừng”. Thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã giúp người dân hiểu được tác dụng, lợi ích của rừng đối với môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, từ đó tích cực tham gia quản lý, BVR và bảo tồn đa dạng sinh học ở VQG Xuân Liên.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý VQG Xuân Liên tập trung chỉ đạo hạt kiểm lâm của đơn vị tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền 5 xã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, 6 tháng năm 2025, các lực lượng đã tổ chức 383 lần tuần tra, kiểm tra, giám sát an ninh rừng bằng máy GPS, Smart mobile, với cung đường dài hơn 3.853km. Đồng thời, tổ chức 82 lần họp tổ BVR thôn, bản, khu phố với 1.105 lượt người tham dự; tổ chức 398 lần tuần tra, kiểm tra rừng bằng GPS trên diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng quản lý bảo vệ, với cung đường dài 5.202km.

Từ chỗ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng, Ban Quản lý VQG Xuân Liên đã huy động được sự tham gia BVR của đông đảo Nhân dân từ các địa phương. Nhờ vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng của VQG Xuân Liên và góp phần bảo vệ hiệu quả “lá phổi xanh” nơi đầu nguồn sông Chu.

Bài và ảnh: Trần Thanh