Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh

Ngày 15/9, Công an phường Tĩnh Gia phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN - GDTX) Nghi Sơn tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn học viên lái xe gắn máy an toàn và Lễ phát động học viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm học 2025-2026 cho cán bộ, giáo viên và hơn 900 học sinh của trung tâm.

Tại chương trình, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, nhân cách và tương lai của mỗi người, cung cấp kiến thức, kỹ năng nhận biết, phòng tránh ma túy trong học đường và ngoài xã hội. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là các quy định khi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện; hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, cách xử lý khi gặp sự cố trên đường, cũng như nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên trong việc tham gia giao thông an toàn, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc nói không với ma túy, xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Cũng tại buổi tuyên truyền, đại diện Trung tâm GDNN - GDTX Nghi Sơn, giáo viên, Hội cha mẹ học sinh và học sinh đã ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT và phòng chống ma túy năm học 2025 - 2026.

Sỹ Thành (CTV)