Tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở

Sau sáp nhập, xã Bá Thước có 36 thôn. Việc tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở được xã xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.

Xã Bá Thước tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, hòa giải, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để kéo dài, phức tạp trên địa bàn.

UBND xã đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời phân công công chức chuyên môn tham mưu, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn, phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phù hợp. Xã rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định. Nội dung tuyên truyền lựa chọn có trọng tâm, sát với thực tiễn đời sống Nhân dân, tập trung vào các luật, nghị định mới liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân, như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, Luật Cư trú...

Bà Trịnh Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Bá Thước, cho biết: "UBND xã đã ban hành quyết định công nhận 12 tuyên truyền viên pháp luật, đảm bảo hoạt động tuyên truyền không bị gián đoạn, phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở. Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng như lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp tổ, thôn, phố; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử, fanpage, các nhóm zalo cộng đồng. 6 tháng đầu năm 2026, xã đã tổ chức được 6 hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp với 870 lượt người tham dự; qua đó đã giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật".

Gắn với công tác tuyên truyền, xã Bá Thước luôn xác định hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang tính xã hội sâu sắc. Hiện nay, toàn xã có 36 tổ hòa giải với 271 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn đoàn kết trong Nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã tiếp nhận 5 vụ việc, hòa giải thành 5 vụ, đạt 100%. Đây là kết quả tích cực, thể hiện sự chủ động “phòng hơn chống”, giải quyết từ sớm, từ xa ngay trong cộng đồng dân cư.

Ông Đoàn Văn Liêm, Bí thư chi bộ thôn Lương Vân, chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp thôn; từ đó, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành pháp luật. Làm công tác hòa giải ở cơ sở phải kiên trì, mềm dẻo, cần phải hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh, khách quan, công tâm để tìm ra nguyên nhân sự việc, từ đó hạn chế tình trạng người dân vi phạm pháp luật, khiếu kiện vượt cấp. Khi xảy ra mâu thuẫn, mình phải đến tận nơi, lắng nghe hai bên, phân tích đúng sai, vận động thuyết phục để các bên tự nguyện hòa giải".

Xã Bá Thước đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật theo hướng đổi mới, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các nền tảng số trong tuyên truyền. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, công tác tuyên truyền PBGDPL và hòa giải ở cơ sở tại xã Bá Thước ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng địa phương ổn định, phát triển, giữ vững an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài và ảnh: Tiến Đạt