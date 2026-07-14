Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân phường Hải Bình

Hùng Sơn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14/7, UBND, Công an phường Hải Bình phối hợp với Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 tổ chức chương trình tuyên truyền, diễn tập kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và trao tặng bình chữa cháy cho các hộ dân tổ dân phố Liên Vinh.

Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân phường Hải Bình

Chiều 14/7, UBND, Công an phường Hải Bình phối hợp với Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 tổ chức chương trình tuyên truyền, diễn tập kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và trao tặng bình chữa cháy cho các hộ dân tổ dân phố Liên Vinh.

Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân phường Hải Bình

Đại diện UBND, Công an phường Hải Bình và Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 trao tặng bình cứu hỏa cho người dân tổ dân phố Liên Vinh

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 300 bình chữa cháy cho các hộ dân tổ dân phố Liên Vinh. Đây là phương tiện chữa cháy ban đầu, tại chỗ hiệu quả để mỗi gia đình có thể chủ động xử lý kịp thời các đám cháy khi mới phát sinh, hạn chế cháy lan và thiệt hại.

Công an phường đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ; thông tin về tình hình cháy, nổ; hướng dẫn sử dụng an toàn điện, gas; kỹ năng thoát nạn và các biện pháp chữa cháy ban đầu.

Bên cạnh đó, người dân được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý các tình huống cháy giả định, góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân phường Hải Bình

Công an phường Hải Bình hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Thông qua chương trình, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn.

Hùng Sơn

Từ khóa:

#Phòng cháy chữa cháy #Kỹ năng #Tuyên truyền #Chương trình #Nghi Sơn #Pccc #Công an xã #Tổ dân phố #Ngày toàn dân #người dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Vượt khó để phục vụ tốt hơn

Vượt khó để phục vụ tốt hơn

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Mục tiêu xuyên suốt của chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Từ khi đi vào vận hành theo mô hình mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Yên Phú đã nỗ lực vượt khó để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Từ đất khó vươn lên

Từ đất khó vươn lên

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên trên những vùng đất còn nhiều khó khăn, những đảng viên trẻ hiểu hơn ai hết sự thiếu thốn, vất vả của cuộc sống nơi đây. Thay vì lựa chọn rời quê hương để tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, họ đã quyết tâm ở lại, hoặc trở về sau những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh