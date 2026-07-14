Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân phường Hải Bình

Chiều 14/7, UBND, Công an phường Hải Bình phối hợp với Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 tổ chức chương trình tuyên truyền, diễn tập kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và trao tặng bình chữa cháy cho các hộ dân tổ dân phố Liên Vinh.

Đại diện UBND, Công an phường Hải Bình và Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 trao tặng bình cứu hỏa cho người dân tổ dân phố Liên Vinh

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 300 bình chữa cháy cho các hộ dân tổ dân phố Liên Vinh. Đây là phương tiện chữa cháy ban đầu, tại chỗ hiệu quả để mỗi gia đình có thể chủ động xử lý kịp thời các đám cháy khi mới phát sinh, hạn chế cháy lan và thiệt hại.

Công an phường đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ; thông tin về tình hình cháy, nổ; hướng dẫn sử dụng an toàn điện, gas; kỹ năng thoát nạn và các biện pháp chữa cháy ban đầu.

Bên cạnh đó, người dân được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý các tình huống cháy giả định, góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Công an phường Hải Bình hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Thông qua chương trình, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn.

Hùng Sơn