Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngọc Lê
Sáng 10/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sáng 10/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm; khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đó, hội nghị xác định phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của các tập thể, cá nhân trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí nhấn mạnh: Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa - đơn vị hai lần Anh hùng LLVT Nhân dân, thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ý chí và trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần thi đua quyết thắng, truyền thống “Trung dũng, kiên cường, tự lực, tự cường”; nhân rộng những điển hình tiên tiến, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, gắn phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ toàn tỉnh không ngừng rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã công bố Quyết định khen thưởng 1 tập thể và 75 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gồm 19 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 36 Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu, 11 Bằng khen của Quân khu 4 và 9 Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh.

Ngọc Lê

