Tướng Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi tuyên bố các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông luôn nằm trong tầm tấn công của quân đội nước này bất kể được di dời tới địa điểm nào.

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Thiếu tướng Abdollahi ngày 24/11 cho biết, trong cuộc xung đột gần đây, các lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành tấn công nhằm vào những căn cứ của Mỹ trong khu vực, gây hư hại đáng kể cho hạ tầng và khiến một số cơ sở không thể tiếp tục hoạt động.

Theo ông, những thiệt hại này khiến Washington phải cân nhắc điều chỉnh vị trí triển khai các căn cứ ra những khu vực nằm xa Iran hơn. Tuy nhiên, người đứng đầu quân đội Iran khẳng định việc di dời căn cứ không làm thay đổi lập trường của Tehran trong việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh.

Đề cập đến năng lực tên lửa và tác chiến trên biển, Tướng Abdollahi nhận định khả năng phòng thủ của Iran đã buộc đối phương phải điều chỉnh cách tiếp cận và tôn trọng các quyền, lợi ích của Tehran.

Ông cũng cho rằng phương Tây đã đánh giá chưa đúng khả năng phản ứng nhanh chóng của Iran khi cho rằng cục diện có thể định đoạt chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ, trong khi thực tế Iran đã triển khai đáp trả chỉ sau một giờ kể từ thời điểm xảy ra các cuộc tấn công hồi cuối tháng 2/2026.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Iran tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) quân sự của Mỹ, gồm loại Lucas và MQ-9, tại khu vực vùng Vịnh. Theo đó, chiếc Lucas bị bắn hạ ở phía Tây eo biển Hormuz, trong khi UAV MQ-9 bị đánh trúng ở phía Đông tuyến hàng hải chiến lược này.

Hiện giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận tức thì về thông tin trên.

Cùng ngày, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết có 2 tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại vùng biển phía Nam và phía Đông eo biển Hormuz.

Phía Iran cho rằng các tàu này đã đi vào tuyến hàng hải không được cấp phép trong khi tắt hệ thống định vị. Cơ quan chức năng Iran khuyến cáo các tàu và thủy thủ đoàn tuân thủ quy định an toàn và không vận hành tàu khi hệ thống định vị bị vô hiệu hóa.

Thanh Giang