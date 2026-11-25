Nga thông qua dự thảo ngân sách 2027–2029, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Hạ viện Nga vừa thông qua dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2027–2029, trong đó dành khoản chi lớn cho quốc phòng, với mức phân bổ năm 2027 dự kiến vượt 17.000 tỷ ruble. Động thái này cho thấy Moskva tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực quân sự.

Dự thảo ngân sách được Hạ viện Nga thông qua tại lần đọc thứ ba, với tổng chi quốc phòng năm 2027 dự kiến đạt 17.150 tỷ ruble (khoảng 220 tỷ USD), tăng đáng kể so với mức 12.930 tỷ ruble của năm 2026. Khoản chi này chiếm khoảng 35,2% tổng chi ngân sách liên bang dự kiến trong năm tới.

Theo kế hoạch, chi quốc phòng của Nga sẽ đạt 16.610 tỷ ruble trong năm 2028 và 16.300 tỷ ruble vào năm 2029. Như vậy, tổng ngân sách dành cho lĩnh vực này trong cả giai đoạn 3 năm lên tới khoảng 50.050 tỷ ruble.

Theo hãng thông tấn Interfax, dự thảo ngân sách cũng dự kiến tổng thu ngân sách liên bang năm 2027 đạt khoảng 40.300 tỷ ruble, trong khi tổng chi ở mức 45.700 tỷ ruble. Mức thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 5.440 tỷ ruble, tương đương 2,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Để tăng nguồn thu, Chính phủ Nga dự kiến điều chỉnh một số chính sách thuế, trong đó có việc tăng thuế đối với một số doanh nghiệp và hoạt động kinh tế. Những biện pháp này nhằm bổ sung nguồn lực cho ngân sách trong bối cảnh chi tiêu công tiếp tục ở mức cao.

Theo The Moscow Times, việc duy trì mức chi quốc phòng lớn phản ánh ưu tiên của Moskva đối với lĩnh vực quân sự, đồng thời đặt ra sức ép đối với khả năng phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực dân sự khác. Chi tiêu quốc phòng gia tăng cũng diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nga chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây và những thách thức về tăng trưởng.

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự thảo ngân sách sẽ được trình Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) xem xét, trước khi chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Nếu được thông qua theo đúng kế hoạch, ngân sách mới sẽ xác định các ưu tiên tài chính của Nga trong 3 năm tới.

Vân Bình