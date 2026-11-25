CIA và ODNI bị tấn công mạng, lộ dữ liệu

Các vụ tấn công mạng nhằm vào Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) khiến một số thông tin không mật bị lộ, làm gia tăng lo ngại về an toàn hệ thống thông tin của chính phủ liên bang. Giới chức Mỹ cho biết các tài liệu mật và hệ thống cốt lõi chưa bị ảnh hưởng, trong khi danh tính những đối tượng đứng sau vụ việc vẫn chưa được xác định.

Báo The New York Times (NYT) ngày 24/11 dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, hệ thống bị tấn công là mạng lưới thu thập và phân tích thông tin từ những nguồn dữ liệu công khai (OSINT), phục vụ hoạt động tình báo. Hệ thống này xử lý khối lượng lớn dữ liệu thương mại, nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh vệ tinh và nhiều tài liệu khác trên Internet.

Mặc dù phần lớn dữ liệu nói trên không thuộc diện mật, việc kết hợp và phân tích nhiều nguồn thông tin khác nhau vẫn có thể giúp phát hiện những chi tiết nhạy cảm. Hiện chưa có thông tin cụ thể về loại dữ liệu bị truy cập hoặc lộ lọt trong vụ việc. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết những tài liệu thuộc diện mật không bị xâm phạm. ODNI khẳng định sự cố không gây gián đoạn các chức năng cốt lõi hoặc hệ thống chứa thông tin mật của cơ quan này.

Danh tính các đối tượng thực hiện vụ tấn công hiện chưa được xác định. Ngoài ra, có thông tin cho rằng dữ liệu của một số cơ quan liên bang khác cũng có thể đã bị lộ trong sự cố.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ quan chính phủ Mỹ liên tiếp ghi nhận các sự cố an ninh mạng. Tuần trước, cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được phát hiện đã bị tin tặc xâm nhập. Đây là hệ thống dữ liệu quy mô toàn quốc, phục vụ chia sẻ thông tin về các đối tượng tình nghi giữa lực lượng thực thi pháp luật ở cấp địa phương, bang và liên bang. Cùng thời điểm, mạng lưới liên lạc nội bộ cốt lõi của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng gặp sự cố gián đoạn hoạt động trong nhiều ngày.

Những diễn biến trên tiếp tục đặt ra thách thức đối với năng lực bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan liên bang Mỹ, đặc biệt là các mạng lưới phục vụ hoạt động tình báo và an ninh quốc gia.

Bích Hồng