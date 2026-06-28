Tuổi trẻ xứ Thanh và khát vọng cống hiến

Khát vọng cống hiến không chỉ được nuôi dưỡng bằng những mục tiêu lớn lao mà còn từ những việc làm thiết thực mỗi ngày.

Đoàn viên thanh niên xã Hợp Tiến hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ trực tuyến.

Đến làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Tiến, chị Nguyễn Thị Nhung ở thôn Đồng Thành gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại thông minh. Được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hướng dẫn tra cứu thông tin và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của chị được giải quyết thuận lợi.

Tại đây, cùng với cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ĐVTN đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, từ việc hoàn thiện hồ sơ; cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID; thao tác nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến thực hiện thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục. Hoạt động này giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi dễ dàng tiếp cận, sử dụng các tiện ích số; qua đó tiết kiệm thời gian và góp phần giảm tải áp lực công việc cho bộ phận tiếp nhận, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Sau 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, hình ảnh thanh niên đồng hành cùng người dân đã trở nên quen thuộc tại nhiều địa phương trong tỉnh. Hiện Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa đang duy trì 166 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường.

Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng được triển khai rộng khắp, trong đó ĐVTN giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân. Căn cứ vào đặc điểm của từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư, nội dung hướng dẫn được xây dựng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế; tập trung trang bị kỹ năng số cơ bản, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, nhận diện và phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Thanh Hóa hiện có hơn 1 triệu ĐVTN, đây là lực lượng quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thanh niên ngày càng khẳng định vai trò xung kích, chủ động đảm nhận những nhiệm vụ mới, việc khó tại địa phương.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào, hoạt động thực tiễn phù hợp với ĐVTN. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, bồi đắp khát vọng cống hiến, đưa nhận thức trở thành hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và các hoạt động vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Thanh Hóa tham gia xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại địa phương.

Không chỉ phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động xã hội, tuổi trẻ Thanh Hóa còn ghi dấu ấn trên các lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu khoa học và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhiều chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai theo hướng thiết thực, tạo điều kiện để người trẻ phát huy năng lực, phát triển kinh tế.

Trong 5 năm qua, đã có gần 300 nghìn ĐVTN được tư vấn hướng nghiệp; hơn 36 nghìn lao động trẻ được giới thiệu việc làm; hơn 1,3 nghìn mô hình, sản phẩm sáng tạo do thanh niên triển khai phát huy hiệu quả. Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đạt trên 1,7 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Tỉnh đoàn quản lý gần 100 tỷ đồng tiếp tục hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại xã Hà Trung, tổ chức đoàn đang trở thành điểm tựa để nhiều thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp từ lợi thế địa phương. Thông qua tuyên truyền chương trình OCOP, tổ chức các chuyên đề về khởi nghiệp nông thôn và kết nối nguồn vốn ưu đãi, nhiều đoàn viên từng bước thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, hướng tới phát triển bền vững.

Anh Đặng Thành Trung, Bí thư Đoàn xã Hà Trung cho biết: “Điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, mà còn giúp các bạn hình thành tư duy làm kinh tế hiệu quả, biết khai thác tiềm năng và chủ động lựa chọn hướng phát triển phù hợp”.

Tinh thần học và làm theo Bác còn được thể hiện rõ qua các hoạt động vì cộng đồng. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai gần 43 nghìn công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 3,6 triệu lượt thanh niên tham gia với tổng nguồn lực trên 59 tỷ đồng; trao hàng chục nghìn suất quà cho đối tượng chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động hiến 17 nghìn đơn vị máu; khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 20 nghìn người dân.

Hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được tuổi trẻ Thanh Hóa duy trì thường xuyên.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Thanh Hóa - Đoàn kết - Tiên phong - Khát vọng - Cống hiến”, giai đoạn 2026-2029 Tỉnh đoàn Thanh Hóa đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút trên 1 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; tạo điều kiện để 350 nghìn lượt tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số và tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho từ 150 nghìn lượt ĐVTN trở lên.

Mai Nhung