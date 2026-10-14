Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Đăng tải các thông tin, hình ảnh tích cực trên môi trường mạng, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số..., lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã và đang khẳng định là những “hạt nhân”, tiên phong đưa công nghệ số (CNS) ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Đoàn viên thanh niên xã Lưu Vệ hướng dẫn người dân tiếp cận với công nghệ số.

Đã gần 60 tuổi, khi mới bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh để truy cập vào mạng xã hội, ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Đông Đa, xã Lưu Vệ băn khoăn và gặp không ít khó khăn. Ông loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu và vào đâu để tra cứu các ứng dụng khác phục vụ cho cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi được ĐVTN trong “Tổ CNS cộng đồng” ở thôn trực tiếp tới nhà hướng dẫn, ông đã khá thành thạo. Ông Mạnh cho hay: “Từ khi được ĐVTN hướng dẫn tận tình, tôi đã biết cách dùng điện thoại thông minh để truy cập các tiện ích từ mạng xã hội, phục vụ nhu cầu cuộc sống, như: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, gọi video cho con cháu ở xa, tra cứu thông tin về chăm sóc sức khỏe... Những việc tưởng như rất nhỏ ấy lại mang ý nghĩa rất lớn, giúp người cao tuổi chúng tôi có thể kết nối nhiều hơn với xã hội, giảm khoảng cách địa lý, giảm cảm giác cô đơn, được tiếp cận thông tin chính thống nhanh hơn và chủ động chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Lâu nay, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện của ĐVTN xã Lưu Vệ hằng ngày vẫn có mặt ở các nhà văn hóa thôn, miệt mài bên máy tính, điện thoại để hướng dẫn người dân truy cập các ứng dụng mạng xã hội, hay hỗ trợ các tiểu thương thao tác trên sàn thương mại điện tử... đã trở nên quen thuộc. Chị Đoàn Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn xã, cho biết: “Để chuyển đổi số (CĐS) ngày càng lan tỏa sâu rộng, Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Đưa vào vận hành hiệu quả trang fanpage “Đoàn thanh niên xã Lưu Vệ” và tích cực đăng tải nhiều nội dung tuyên truyền về CĐS, các hoạt động của Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi, chia sẻ các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch”.

Các đợt thi đua cao điểm như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ĐVTN trong xã cũng ghi dấu ấn đậm nét bởi các công trình, phần việc thanh niên được thực hiện từ CĐS. Nổi bật nhất phải kể đến chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”. Toàn xã đã thành lập 36 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút 500 ĐVTN tham gia và tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền về vai trò của CĐS trong đời sống xã hội, hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng mạng xã hội, cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID... Kết thúc chiến dịch, ĐVTN trong xã đã hỗ trợ, hướng dẫn 1.500 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 4.769 lượt người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số khác. Qua các hoạt động, không chỉ thể hiện vai trò xung kích của ĐVTN trong CĐS, mà còn góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân và thúc đẩy quá trình CĐS trên địa bàn xã.

Xác định, ĐVTN là lực lượng quan trọng, tiên phong trong CĐS, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tích cực tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng CĐS cho cán bộ Đoàn chủ chốt và ĐVTN. 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức thành công hơn 210 lớp tập huấn “Bình dân học vụ số”, tại các địa phương, thu hút hơn 35.000 lượt ĐVTN và người dân tham gia. Các lớp học tập trung phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao kỹ năng số cho thanh niên; hướng dẫn sử dụng trợ lý AI và nền tảng mặt trận số; trang bị kỹ năng nhận diện, phòng chống các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Bên cạnh đó, nội dung tập huấn còn định hướng về CĐS, khởi nghiệp và phát triển các mô hình kinh tế thanh niên trong bối cảnh hiện nay.

Toàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 2.638 đội hình thanh niên tình nguyện, với sự tham gia của 21.563 cán bộ, ĐVTN. Các đội hình đã tích cực ra quân, với tinh thần “đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn từng người” các kỹ năng về CĐS, như: Cách truy cập vào mạng xã hội, cài đặt, kích hoạt, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường số. Ngoài ra, Tỉnh đoàn đã khuyến khích các cơ sở đoàn triển khai nhiều mô hình CĐS và duy trì hoạt động có hiệu quả như: "Tổ CNS cộng đồng”, “Đội bình dân học vụ số lưu động”, “Phát thanh viên AI của Đoàn”, ứng dụng AI trong tuyên truyền các hoạt động của Đoàn, các mô hình cách làm hay, sáng tạo của các cấp bộ đoàn.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả về CĐS của ĐVTN không chỉ để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân, cộng đồng, mà còn góp phần vào việc đẩy nhanh quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt