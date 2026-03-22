Đời sống - Xã hội

Tuổi trẻ phường Hạc Thành ra quân dọn vệ sinh môi trường “Ngày chủ nhật xanh”

Nguyễn Đạt
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/3, Đoàn phường Hạc Thành ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” tại mặt bằng 2865, đường Lê Trang Tông (gần Công viên Bố Vệ). Hoạt động được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hưởng ứng Tháng Thanh niên, đồng thời hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hạc Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029.

Đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường “Ngày chủ nhật xanh”.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo về bảo vệ môi trường được phường Hạc Thành xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều chương trình, mô hình gắn với các giải pháp thực hiện công tác vệ sinh môi trường đã được triển khai, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác vệ sinh môi trường vẫn còn một số hạn chế: một số cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân chưa chấp hành nghiêm quy định về thu gom, phân loại, xử lý rác thải; tình trạng đổ rác không đúng nơi, đúng giờ quy định vẫn xảy ra; việc huy động Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường hằng tuần chưa duy trì thường xuyên; rác thải, nước thải gây ô nhiễm vẫn còn tại một số điểm công cộng.

Nhằm giữ gìn môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Buổi dọn dẹp vệ sinh thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên đến từ Đoàn phường Hạc Thành, trường THPT Nguyễn Trãi, và Hợp tác xã vệ sinh môi trường Tân Sơn.

Việc ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường của Đoàn phường Hạc Thành còn góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, xây dựng phường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Từ cam kết sang năng lực thực thi

(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 102.000 tỷ...
Gương sáng ATVSV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được EVN vinh danh năm 2026

Trong dòng chảy không ngừng của sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả, những người lao động trực tiếp tại hiện trường luôn là lực lượng nòng cốt góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia. Năm 2026, anh Cao Văn Lam - Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn...
Chuyện "sông cấm"

(Baothanhhoa.vn) - Mỗi năm chỉ có những sự kiện lớn mới được đánh bắt tôm cá, người dân bản Ngàm, xã Sơn Điện đang cộng đồng trách nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảnh quan môi trường sông Luồng.
