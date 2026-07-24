Tuổi trẻ ngành điện tri ân người có công tại Thanh Hóa

Trong khuôn khổ Hành trình tri ân “Ghi nhớ công ơn - Dựng xây đất nước” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Đoàn Thanh niên Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức các hoạt động tri ân người có công trên địa bàn tỉnh.

Đoàn trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Đoàn đã đến Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa (phường Sầm Sơn) tổ chức bữa cơm tri ân, thăm hỏi các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại đây. Cùng với đó, đoàn đã tặng những phần quà cho các đối tượng chính sách.

Đoàn viên, thanh niên thăm hỏi thương binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Đoàn cũng đến dâng hương tại Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và cán bộ, công nhân ngành điện đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng (phường Hàm Rồng) ghi dấu những năm tháng cán bộ, công nhân kiên cường bám máy, vừa sản xuất, vừa chiến đấu giữa mưa bom bão đạn, giữ vững dòng điện phục vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống Nhân dân.

Đoàn dâng hương tại Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng.

Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần kết nối các thế hệ, tiếp tục gìn giữ, lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và truyền thống của ngành điện; qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, để đoàn viên thanh niên tiếp nối những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước.

Hồng Tư