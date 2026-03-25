Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa phải là lực lượng đi đầu trên mọi mặt trận công tác

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 25/3, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956-2026) và trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thanh Hóa tiêu biểu năm 2025”.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Thiếu tá Lê Duy Linh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh trình bày diễn văn tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an; đồng thời tham luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh thời gian tới.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp xứng đáng của các cấp đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên lực lượng Công an tỉnh thời gian qua.

Nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra ngày càng nặng nề, đòi hỏi cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tính chủ động; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tuổi trẻ Công an tỉnh phải thực sự là lực lượng xung kích, tiên phong, bản lĩnh và sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Mỗi đoàn viên, thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định lý tưởng cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách.

Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa phải là lực lượng đi đầu trên mọi mặt trận công tác, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiên phong trong chuyển đổi số, làm chủ khoa học - công nghệ, thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất; đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác; gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Mỗi đoàn viên phải dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội để trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo hỗ trợ để phong trào và hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp trong Công an Thanh Hóa phát triển vững mạnh hơn trong thời gian tới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho thanh niên Công an có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021-2025

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thanh Hóa tiêu biểu năm 2025”.

Đại diện Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.

Tại chương trình, 1 cá nhân thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021-2025 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 2 tập thể, 4 cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, có 14 đồng chí được trao tặng “Giải thưởng gương mặt trẻ Công an Thanh Hóa tiêu biểu năm 2025”.

Nguyễn Đạt