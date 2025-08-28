Tuổi cao, gương sáng ở vùng biển

Không chỉ “giữ lửa” trong gia đình, nhiều người cao tuổi (NCT) ở vùng biển xứ Thanh còn phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, góp phần lan tỏa nhiều việc làm tốt, cách làm hay trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Năm (bên phải) - người cao tuổi ở thôn Phú Lương, xã Vạn Lộc, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Nhiệt tình, năng động, thân thiện, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Năm, NCT ở thôn Phú Lương, xã Vạn Lộc. Khi nhắc đến bà, người dân trong thôn đều dành lời khen, sự ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc, con thành đạt và các cháu đều chăm ngoan, học giỏi.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bà Năm cho rằng, trong cuộc sống bố mẹ phải là người gương mẫu trong từng lời nói, việc làm, có lối sống hòa thuận với người thân cũng như những người sống xung quanh để làm gương cho con cháu noi theo. Trong gia đình, ngoài việc dạy dỗ con học tập tốt, bố mẹ phải là người định hướng, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, sống có trên, có dưới và luôn tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau.

Không chỉ thành công trong việc nuôi dạy con, bà Nguyễn Thị Năm còn là tấm gương điển hình NCT làm kinh tế giỏi. Ở tuổi 63, bà vẫn miệt mài với công việc kinh doanh vàng bạc, khu vui chơi và thường xuyên trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Khi tham gia các hoạt động xã hội, tôi thấy khỏe mạnh và vui vẻ hơn. Việc làm của tôi được chồng, các con luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện đam mê này”, bà Năm chia sẻ thêm.

Cứ như vậy, suốt nhiều năm qua bà Nguyễn Thị Năm luôn miệt mài với công tác xã hội. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm Hội Nữ doanh nghiệp huyện Hậu Lộc cũ, bà Năm luôn là người đi đầu trong các hoạt động. Từ năm 2002 đến nay gia đình bà đã hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Hậu Lộc cũ hơn 2,6 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng cho mái ấm tình thương, xây dựng nhà đại đoàn kết. Gia đình bà còn nhận đỡ đầu 4 cháu có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Mẹ đỡ đầu san sẻ yêu thương”; hỗ trợ tết cho người nghèo, các cháu có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường từ 40 - 50 triệu đồng/năm. Hàng năm, gia đình bà còn tặng quà và tiền mặt với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng để động viên, chúc mừng các cháu có thành tích cao trong học tập...

Còn đối với ông Cao Đăng Quy, NCT ở tổ dân phố Hòa Sơn, phường Sầm Sơn, trong câu chuyện với chúng tôi, ông cho biết, sau khi lập gia đình cuộc sống vợ chồng ông gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, từ năm 1985 ông đã bắt đầu thu mua hải sản và nhận thấy nhu cầu tiêu thụ hải sản ngày càng nhiều, năm 1990 bằng số tiền tiết kiệm và vay thêm vốn, ông đã thuê mặt bằng ở đường Thanh Niên để kinh doanh hải sản tươi sống, phục vụ khách du lịch. Thời kỳ cao điểm, gia đình ông xuất bán 1 tấn hải sản/ngày cho khách du lịch, doanh thu gần 1 tỷ đồng/tháng.

Suốt 35 năm qua, trong hoạt động kinh doanh, gia đình ông luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong việc bán hàng hải sản tươi, ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại Khách sạn Quy Sơn, nhà hàng Quy Sơn, nhân viên luôn có thái độ ứng xử văn minh, thân thiện, nhiệt tình với khách hàng và giá cả hợp lý, vì vậy lượng khách đến mua hàng cũng như nghỉ tại khách sạn ngày càng nhiều. Hiện nay, gia đình ông giải quyết việc làm cho 35 lao động với thu nhập bình quân từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi ông Quy còn tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động của NCT cũng như tại địa phương. “Bản thân tôi cũng đã trải qua thời kỳ khó khăn, vất vả, nên tôi luôn thấu hiểu nỗi vất vả của những người kém may mắn. Vì vậy, khi kinh tế gia đình ổn định, nhiều năm qua tôi đã giúp đỡ những gia đình khó khăn tại địa phương với số tiền từ 20 - 30 triệu đồng/năm.

Bằng ý chí, nghị lực vượt khó và tinh thần hăng say lao động, gương mẫu trong các phong trào, những cây cao bóng cả như bà Năm, ông Quy và nhiều NCT khác không chỉ làm kinh tế giỏi, mà họ luôn có lòng nhân ái thể hiện bằng nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Bài và ảnh: Trung Hiếu