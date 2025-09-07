Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Mã

Sáng 7/9, tại bến đò Đồn Trang, xã Quý Lộc tưng bừng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Mã, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân theo dõi, cổ vũ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi lễ hội diễn ra.

Lễ hội đua thuyền xã Quý Lộc thu hút 16 đơn vị làng truyền thống tham gia, chia thành 2 bảng thi đấu cự ly 1.200m. Mỗi đội gồm có 5 tay chèo nam thi 2 đợt, mỗi đợt đua đủ 2 vòng qua mốc phao tiêu quy định. Qua vòng đấu loại, 6 đội xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết.

Ban Tổ chức lễ hội cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, số lượng đội đua nhiều và các vận động viên đều được lựa chọn kỹ lưỡng.

Các tay chèo thi đấu hết mình tại lễ hội.

Trong buổi sáng hôm nay, các lượt thi đã diễn ra sôi động, quyết liệt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, háo hức của hàng trăm người dân trong và ngoài địa phương. Các đội đã để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả qua những lượt tranh đua quyết liệt, kịch tính trên mặt nước sông Mã.

Người dân cổ vũ nhiệt tình cho các đội tham gia đua thuyền.

Được biết, lễ hội đua thuyền trên sông Mã là hoạt động văn hóa truyền thống của xã Quý Lộc, được bao thế hệ người dân gìn giữ. Hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, địa phương lại khai hội nhằm ôn lại, tôn vinh bản sắc văn hóa lâu đời của cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp để tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa các thôn, làng; thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân, kết hợp với diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Quý Lộc Nguyễn Văn Hiếu trao giải nhất cho đội đua thuyền làng Thành Long.

Kết thúc giải đua, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội đua thuyền làng Thành Long; đồng thời trao 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải khuyến khích cho các đội.

Lê Hà