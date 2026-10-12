Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Tưng bừng “Kết lộc đón Xuân 2027” cùng nhãn hàng Omeli

Lan Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/10, tại khách sạn Mường Thanh (phường Hạc Thành), Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2027”, với sự tham gia của gần 300 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng hàng tiêu biểu của công ty trên địa bàn tỉnh.

Tưng bừng “Kết lộc đón Xuân 2027” cùng nhãn hàng Omeli

Sáng 12/10, tại khách sạn Mường Thanh (phường Hạc Thành), Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2027”, với sự tham gia của gần 300 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng hàng tiêu biểu của công ty trên địa bàn tỉnh.Tưng bừng “Kết lộc đón Xuân 2027” cùng nhãn hàng Omeli

Toàn cảnh sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2027”.

Những năm gần đây, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli đã không ngừng đầu tư dây chuyền hiện đại, đổi mới công nghệ, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bánh kẹo mang hương vị đặc trưng, hàm lượng dinh dưỡng cao, mẫu mã sang trọng.

Tưng bừng “Kết lộc đón Xuân 2027” cùng nhãn hàng Omeli

Đại diện Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli phát biểu tại sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2027”.

Để chuẩn bị cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi cùng với các mẫu mã sản phẩm đa dạng phù hợp cho khách hàng lựa chọn làm quà biếu tặng, hỗ trợ khách hàng gia tăng lợi nhuận và người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Tưng bừng “Kết lộc đón Xuân 2027” cùng nhãn hàng Omeli

Hiện nay, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli đang cung cấp gần 200 sản phẩm, với hơn 80.000 điểm bán hàng trên toàn quốc và đã xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Đặc biệt, nhãn hàng bánh kẹo Omeli đã giữ vững lòng tin khách hàng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu bánh kẹo uy tín, hàng đầu tại Việt Nam và tiến nhanh ra thị trường quốc tế. Năm 2022 và 2026, thương hiệu bánh Omeli vinh dự giành giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”.

Lan Anh

Từ khóa:

#Công ty #Cổ phần #phường Hạc Thành #Đón xuân #Quốc tế #Thực phẩm #khách hàng #Thương hiệu #Mường thanh #Khách sạn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt, nhưng thấu tình, đạt lý

Quyết liệt, nhưng thấu tình, đạt lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là khâu gặp nhiều vướng mắc nhất trong triển khai các dự án. Thế nhưng, khi chọn đúng cách làm thì sự việc cũng không còn quá khó khăn. Từ thực tiễn đang diễn ra tại xã Định Hòa và Hoằng Thanh cho thấy, muốn tạo đồng...
Vượt thách thức, vững nhịp phát triển

Vượt thách thức, vững nhịp phát triển

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đang nỗ lực thích ứng, đổi mới để vượt qua thách thức, duy trì sản xuất, kinh doanh và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ đứng vững mà còn lớn mạnh, bứt phá trên thương trường, bên cạnh...
Thanh Hóa đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 83% kế hoạch

Thanh Hóa đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 83% kế hoạch

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Đến ngày 9/10/2026, tỉnh Thanh Hóa đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được hơn 1.858ha, đạt hơn 83% kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều, đòi hỏi phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh