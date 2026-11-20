Thanh Hóa xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư vượt tiến độ chung cả nước

Theo số liệu công bố của Bộ Tài chính, tính đến ngày 16/11, Thanh Hóa đã hoàn thành xử lý, khai thác 1.245/1.438 cơ sở nhà, đất dôi dư. Con số này đứng thứ 2 khối địa phương trên cả nước, sau tỉnh Tuyên Quang với 1.647 cơ sở và vượt tiến độ chung.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Với kết quả này, tỷ lệ hoàn thành xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý đạt 86,6%, đứng thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố và và cao hơn 9,6 điểm phần trăm so với mức chung của khối địa phương.

Riêng trong kỳ báo cáo, tỉnh hoàn thành xử lý, khai thác 86 cơ sở.

Trong số các cơ sở đã hoàn thành xử lý, Thanh Hóa bố trí 327 cơ sở làm thiết chế văn hóa, 57 cơ sở làm thiết chế thể thao, 92 cơ sở phục vụ giáo dục, đào tạo và 7 cơ sở phục vụ y tế. Ngoài ra, 238 cơ sở được bố trí sử dụng vào các mục đích công cộng khác.

Ngày 20/11 là thời hạn hoàn thành việc xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư. Sở Tài chính đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm đếm kết quả và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Người đứng đầu UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhiệm vụ sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn phụ trách.

Một phần diện tích tại Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa được UBND phường Hạc Thành chuyển đổi công năng làm bãi đỗ xe.

Đặc biệt, yêu cầu của UBND tỉnh đặt ra đối với nhiệm vụ xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ là hoàn tất hồ sơ, thủ tục trên giấy tờ mà quan trọng hơn là đưa tài sản công vào quản lý, sử dụng và khai thác thực chất.

Đây cũng là thước đo hiệu quả trong công tác quản lý tài sản công, góp phần khơi thông nguồn lực, tránh lãng phí những cơ sở nhà, đất có giá trị trên địa bàn tỉnh.

Minh Hằng