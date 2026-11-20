Bảo đảm các nội dung hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Petrovietnam được triển khai thực chất, hiệu quả

Chiều 20/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Petrovietnam; thống nhất nhiệm vụ, giải pháp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Petrovietnam được ký kết hồi đầu tháng 2/2026, thời gian qua hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Hoạt động của 12 đơn vị thành viên của Tập đoàn tại Thanh Hóa ổn định, duy trì tăng trưởng. Trong đó Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành với công suất bình quân 10 tháng đạt 121%, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Qua thống kê, 10 tháng năm 2026, các đơn vị của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh đạt tổng doanh thu 251,30 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 22,48 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2020 - 2025, Tập đoàn Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã tài trợ cho tỉnh 334 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 96 nhà Đại đoàn kết, 17 trường học, 13 bệnh viện.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 và 2027 nhiều hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai với tổng giá trị 118 tỷ đồng đã được Petrovietnam phê duyệt.

Đại diện phòng chuyên môn Petrovietnam báo cáo tình hình hoạt động đầu tư của Tập đoàn.

Tại hội nghị, các bên đã thông tin về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như Dự án Kho dầu thô dự trữ quốc gia kết hợp tồn chứa thương mại tại Nghi Sơn; các dự án hóa chất, hóa dầu sau lọc dầu hợp tác với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP); cảng biển, cảng cạn, logistics và các dự án của đơn vị thành viên...

Theo đại diện Petrovietnam, Tập đoàn xác định 4 nhóm, lĩnh vực đầu tư chính tại Nghi Sơn trong giai đoạn tới bao gồm: Cảng - logistics; dự trữ - tồn chứa dầu thô (SPR); lọc hóa dầu - hóa chất; phân phối xăng dầu. Tổng mức đầu tư từ năm 2027 đến 2032 khoảng 133 nghìn tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Petrovietnam cũng thông tin về các dự án hóa chất tiềm năng tại Nghi Sơn như sản xuất H2SO4, sản xuất dung dịch NH3, sản xuất Carbon Black; thu hồi Hydro và sản xuất Hydrogen Peroxide...

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cho biết: Thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn tại Thanh Hóa đã được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án, kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho Thanh Hóa.

Để hiện thực các mục tiêu hợp tác, Petrovietnam đề nghị hai bên duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, tổ chức giao ban cấp lãnh đạo định kỳ nhằm đánh giá tiến độ, kịp thời nhận diện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất định hướng xử lý các vấn đề phát sinh; qua đó, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc mừng những kết quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng mà Tập đoàn Petrovietnam đạt được trong năm 2026; đồng thời trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Tập đoàn đối với sự phát triển của Thanh Hóa.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn xác định Petrovietnam là đối tác chiến lược, gắn bó lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Sau hơn 9 tháng thực hiện Thỏa thuận hợp tác, kho dầu thô tại Nghi Sơn đã được đưa vào quy hoạch và xác định là dự án trọng điểm quốc gia ưu tiên đầu tư; danh mục dự án hóa chất sau lọc dầu được mở rộng lên 11 dự án; dự án Cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp đã đến bước cuối.

Tuy vậy, vẫn còn những việc chậm cần tập trung khắc phục như một số dự án chưa xác định được quy mô, nhu cầu đất; các dự án hóa chất chưa lựa chọn được nhà đầu tư; quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng chậm so với mốc đã thống nhất...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kho dầu thô dự trữ quốc gia kết hợp tồn chứa thương mại tại Núi Cốc là ưu tiên số một của tỉnh. Quy hoạch đã có, chủ trương đã rõ, vì vậy chúng ta chỉ bàn làm.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Petrovietnam khẩn trương khảo sát để hai bên thống nhất ranh giới dự án; đồng thời chủ trì cùng tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ sớm ban hành cơ chế, chính sách cho kho dự trữ; làm việc với Lọc hóa dầu Nghi Sơn về sử dụng chung hạ tầng tiếp nhận dầu thô hiện hữu.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Ngay khi có ranh giới, tỉnh sẽ cập nhật quy hoạch và chủ động giải phóng mặt bằng, không để dự án phải chờ mặt bằng.

Đối với các dự án hóa chất sau lọc dầu, đề nghị Tập đoàn với tư cách thành viên liên doanh thúc đẩy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các bên góp vốn sớm lựa chọn nhà đầu tư, ưu tiên các dự án đã sẵn sàng và nhà đầu tư có năng lực tài chính; nghiên cứu đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp số 6 và Khu A đồng thời với kho dầu thô. Các vướng mắc về chính sách thuế thuộc thẩm quyền Trung ương hai bên phối hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Về dự án Cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến nay đã có ý kiến của Bộ Xây dựng, tỉnh sẽ khẩn trương ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp Nghi Sơn.

Liên quan đến kho xăng dầu và mạng lưới phân phối, Thanh Hóa ủng hộ PVOIL mở rộng Kho Nghi Sơn, hợp tác với Petrolimex và phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu; tôn trọng quyền quyết định của Lọc hóa dầu Nghi Sơn và quyền tự chủ kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm bình đẳng, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao quà lưu niệm cho nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh cam kết của tỉnh đó là mỗi dự án của Tập đoàn có một đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi đi vào hoạt động; thủ tục thuộc thẩm quyền của tỉnh được giải quyết trong thời gian ngắn nhất; bố trí đủ quỹ đất, chủ động giải phóng mặt bằng; nội dung vượt thẩm quyền, tỉnh cùng Tập đoàn kiến nghị Trung ương và theo dõi đến khi có kết quả.

Đồng thời, đề nghị hai bên duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, rà soát tiến độ hằng quý và tổ chức làm việc cấp lãnh đạo định kỳ, bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả, sớm đưa Nghi Sơn trở thành trung tâm lọc hóa dầu, hóa chất sau lọc dầu và dự trữ dầu thô chiến lược quốc gia, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phong Sắc