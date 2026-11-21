Tài chính vi mô tạo sinh kế bền vững ở khu vực Quảng Xương

Từ những khoản vay 10 triệu đồng, nhiều phụ nữ ở các xã thuộc huyện Quảng Xương (cũ) có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD), tích lũy và xây dựng gia đình ấm no. Sự đồng hành của Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc đưa nguồn vốn đến gần người dân, khơi dậy năng lực tự vươn lên, góp phần tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.

Khách hàng đến vay vốn tại Phòng Giao dịch Quảng Xương 2 (thuộc Tổ chức TCVM Thanh Hóa).

Từ đồng vốn nhỏ đến sinh kế lâu dài

Với chị Lê Thị Giang ở xã Tiên Trang, những năm 2015-2016 là quãng thời gian nhiều chật vật. Công việc làm lưới bán cần vốn để phát triển, trong khi kinh tế gia đình khó khăn, không có tài sản thế chấp. Được cán bộ tín dụng Tổ chức TCVM Thanh Hóa giới thiệu, chị mạnh dạn vay 10 triệu đồng đầu tư SXKD. Sau mỗi lần hoàn thành khoản vay, khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, chị tiếp tục vay với mức vốn tăng dần, phù hợp với quá trình kinh doanh và khả năng hoàn trả.

Đến năm 2023, chị Giang phát triển thêm việc buôn bán hải sản và nông sản tại chợ. Từ công việc làm lưới, chị mở rộng sinh kế bằng sự cần cù, tính toán và những mối hàng dần ổn định. Nguồn vốn được tiếp nối qua từng giai đoạn làm ăn, giúp chị chủ động hơn trước nhu cầu phát triển kinh doanh. Chị Giang còn được hỗ trợ kiến thức qua các khóa học trực tuyến về quản trị kinh doanh. Khi cách thức mua bán thay đổi, sự hỗ trợ này giúp người buôn bán nhỏ có thêm cơ sở lựa chọn cách làm phù hợp. Theo chị, nguồn vốn phù hợp với điều kiện của mình và nhiều phụ nữ trong thôn vì không yêu cầu thế chấp tài sản; cán bộ tín dụng về tận thôn giải ngân, thu vốn hằng tháng.

Cũng tại xã Tiên Trang, chị Nguyễn Thị Hường gắn bó với Tổ chức TCVM Thanh Hóa từ năm 2015. Khoản vay đầu tiên 10 triệu đồng được chị đầu tư buôn bán rau, củ, quả. Hơn một thập kỷ, sạp hàng từng bước phong phú hơn, khách mua dần ổn định. Mức vốn chị đang vay đã tăng lên 50 triệu đồng; chị dự định tiếp tục vay để phát triển kinh doanh. Phía sau sự thay đổi ấy là những ngày chắt chiu, xoay vòng vốn, chọn hàng và giữ khách. Mỗi buổi chợ qua đi, kinh nghiệm được tích lũy.

Từ hai câu chuyện cụ thể có thể thấy hiệu quả của TCVM gắn chặt với sức lao động và ý thức tự chủ của người vay. Đồng vốn có ích khi người nhận biết biến cơ hội thành việc làm cụ thể, rồi kiên trì gìn giữ thành quả.

Đưa dịch vụ tài chính đến gần người dân

Phòng Giao dịch Quảng Xương 2 (thuộc Tổ chức TCVM Thanh Hóa) là một đầu mối đưa vốn đến người dân địa phương. Khai trương ngày 23/10/2021, đơn vị phục vụ trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện Quảng Xương (cũ). Người dân nơi đây mưu sinh bằng nghề biển, làm ruộng, buôn bán nhỏ và những công việc theo mùa vụ.

Thời điểm phòng giao dịch đi vào hoạt động cũng là giai đoạn dịch bệnh gây nhiều trở ngại. Thu nhập của nhiều khách hàng sụt giảm, SXKD bị ảnh hưởng. Việc tiếp xúc, cung cấp dịch vụ tài chính gặp khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, nhu cầu vốn để giữ nghề, duy trì công việc càng trở nên cấp thiết. Một sinh kế được tiếp sức kịp thời có thể giúp gia đình bớt chông chênh trước những biến động.

Phòng Giao dịch Quảng Xương 2 xác định cán bộ tín dụng là cầu nối giữa nguồn vốn với nhu cầu thực tế của người dân. Cùng với đổi mới phương thức làm việc, đơn vị từng bước đẩy mạnh số hóa để thuận tiện trao đổi thông tin, hỗ trợ khách hàng. Việc hiểu đặc điểm nghề nghiệp, điều kiện sống của từng địa bàn giúp cán bộ cơ sở đồng hành phù hợp hơn với người vay.

Việc cán bộ về tận thôn như chia sẻ của chị Giang cũng cho thấy sự thuận tiện có thể tạo khác biệt đối với người buôn bán nhỏ. Khi một ngày mưu sinh gắn với buổi chợ, thời gian đi lại làm thủ tục cũng là điều phải tính. Đưa dịch vụ đến gần nơi ở, nơi SXKD giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận vốn, đồng thời tạo cơ hội để cán bộ hiểu rõ hơn hoàn cảnh người vay.

Theo số liệu Phòng Giao dịch Quảng Xương 2 cung cấp, đơn vị đang hỗ trợ vốn cho 2.491 khách hàng, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 80%. Phụ nữ vừa tham gia tạo thu nhập, vừa đảm đương nhiều công việc chăm sóc gia đình. Khi có điều kiện làm ăn và chủ động về kinh tế, họ có thêm cơ hội đóng góp, tự tin hơn trong cuộc sống.

Nâng cao năng lực tự vươn lên

Giảm nghèo bền vững đòi hỏi tạo điều kiện để người dân phát huy khả năng lao động, chủ động gây dựng cuộc sống ấm no. Với những hộ thiếu tài sản thế chấp, kinh doanh nhỏ, một khoản vay phù hợp có thể mở thêm cơ hội thực hiện dự định. Ý nghĩa của TCVM nằm ở chỗ đáp ứng nhu cầu cụ thể ấy, giúp nguồn lực đến được với những người đang cần một điểm tựa để bước tiếp.

Để hỗ trợ người dân chủ động vươn lên phát triển SXKD, Tổ chức TCVM Thanh Hóa tiếp tục bám sát đời sống, nắm nhu cầu và khó khăn của khách hàng; chú trọng tính minh bạch, chất lượng tư vấn và sự thuận tiện trong phục vụ; cấp vốn đi cùng hướng dẫn sử dụng vốn và kiến thức quản lý tài chính. Giúp người buôn bán nhỏ biết tính chi phí, cân đối thu chi, dự liệu những lúc hàng chậm bán. Khi hiểu rõ khả năng của mình, họ có thể lựa chọn mức vay phù hợp, tránh để mong muốn mở rộng công việc vượt quá sức trả nợ. Việc ứng dụng công nghệ phù hợp với khả năng sử dụng của người dân, đồng thời duy trì sự hướng dẫn trực tiếp khi cần thiết. Hỗ trợ tiếp cận vốn được nhìn nhận trong mối liên hệ với nâng cao năng lực và bảo đảm an sinh. Đó là cơ sở để quan hệ tín dụng được xây đắp bằng lòng tin và trách nhiệm.

Từ sạp hàng của chị Hường đến công việc của chị Giang, đổi thay được tạo dựng qua năm tháng lao động. Những khoản vốn được hoàn trả đúng quy định, tái đầu tư mang theo cả niềm tin vào ngày mai. Bền bỉ đưa đồng vốn đến đúng nhu cầu, đồng hành để người dân sử dụng vốn hiệu quả chính là cách TCVM Thanh Hóa chung sức đồng hành xây dựng cuộc sống ấm no.

Bài và ảnh: Thanh Thùy