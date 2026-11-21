Đẩy nhanh tiến độ thi công xử lý sạt lở dọc tuyến sông Lò

Trên công trường xử lý sạt lở dọc sông Lò, các mũi thi công đang được triển khai đồng loạt, nhân lực và máy móc được huy động tối đa nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành khoảng 70% khối lượng công trình trước Tết Nguyên đán và bàn giao dự án vào tháng 6/2027 theo cam kết.

Công nhân, máy móc tập trung thi công kè sạt lở dọc tuyến sông Lò.

Dọc tuyến sông Lò, tiếng máy xúc, máy đào cùng hoạt động vận chuyển vật liệu diễn ra liên tục. Công nhân tập trung thực hiện các phần việc như đào xử lý nền đường, gia cố mái taluy, xây dựng kết cấu bảo vệ và khắc phục những vị trí bị sạt lở. Các mũi thi công được bố trí phù hợp với điều kiện địa hình, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng công việc. Ông Phí Xuân Đại, chỉ huy công trường, cho biết: “Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công song song. Trước mắt, những vị trí có điều kiện thuận lợi được ưu tiên triển khai, đồng thời tập trung xử lý các hạng mục trọng yếu”.

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp không ít khó khăn do nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, giá vật liệu và chi phí vận chuyển tăng. Địa hình miền núi phức tạp, một số vị trí xuất hiện tầng đá cứng, gây khó khăn cho việc đào bóc, xử lý mái taluy, làm tăng thời gian và khối lượng thi công. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến thất thường, mưa lớn làm gián đoạn tại nhiều thời điểm, ảnh hưởng đến vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công. Trước những trở ngại này, nhà thầu chủ động điều phối nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để duy trì tiến độ.

Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ cho biết: “Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đơn vị chủ đầu tư là UBND xã Trung Hạ thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, bám sát tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai được theo dõi, phối hợp tháo gỡ kịp thời, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung, sớm đưa công trình vào khai thác”.

Việc đẩy nhanh tiến độ dự án là yêu cầu cấp thiết khi tuyến giao thông từ Quốc lộ 217 đi xã Hồi Xuân đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng sạt lở dọc sông Lò. Theo thống kê của UBND xã Trung Hạ, từ mùa mưa năm 2025 đến nay, trên tuyến đã xuất hiện 12 điểm sạt lở nghiêm trọng. Dòng nước khoét sâu vào chân đường, gây sụt trượt taluy âm, làm mất ổn định nền đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, tại khu vực cầu Bản Cạn, các đợt mưa lũ do bão số 5 và số 10 năm 2025 đã làm hư hỏng phần tứ nón phía hạ lưu cầu, bên bờ trái sông Lò; khoảng 50m đường dẫn bị sạt lở, nền và mặt đường bị phá vỡ, cuốn trôi. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, giao thương của người dân.

Không chỉ đe dọa kết cấu tuyến đường, sạt lở dọc sông Lò còn ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và sự an toàn của người dân sinh sống ven sông. Trong đợt mưa lũ năm 2025, gia đình chị Hà Thị Điều, sinh năm 1992, đã mất toàn bộ ngôi nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng, thành quả tích cóp sau nhiều năm lao động ở nước ngoài. Nhiều hộ dân bản Din Lợi sống dọc tuyến sông cũng luôn canh cánh nỗi lo sạt lở, nhất là sau những đợt mưa lớn khiến bờ sông tiếp tục bị xói lở.

Nhằm từng bước khôi phục an toàn tuyến giao thông, Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến đường từ Quốc lộ 217, đoạn từ xã Trung Hạ đi xã Hồi Xuân được triển khai với tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng. Dự án do UBND xã Trung Hạ làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các hạng mục tập trung xử lý những điểm sạt lở, khôi phục hạ tầng giao thông, bảo đảm việc đi lại an toàn, thông suốt, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo thiết kế, tại 12 vị trí taluy âm bị sạt lở, đơn vị thi công tiến hành đào xúc đất đá sạt trượt, gia cố chân mái bằng bê tông cốt thép, khôi phục nền đường, lề đường và hệ thống thoát nước. Riêng khu vực cầu Bản Cạn, các hạng mục tập trung gia cố chân taluy, tường chắn và tứ nón cầu; xây dựng kết cấu bảo vệ mái bằng bê tông cốt thép, bổ sung hệ thống thoát nước, sửa chữa mặt cầu và lan can bị hư hỏng. Tuyến đường dẫn cũng được bổ sung khoảng 48m hộ lan tôn sóng nhằm tăng cường an toàn giao thông. Ông Phí Xuân Đại, cho biết thêm: “Theo hợp đồng, công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 6/2027. Sau khi hoàn thành các hạng mục gia cố nền, mái taluy và kết cấu bảo vệ, nhà thầu sẽ tiếp tục thảm bê tông nhựa mặt đường, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để đưa công trình vào khai thác”.

Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục xử lý sạt lở sẽ góp phần khôi phục an toàn tuyến giao thông, hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra, bảo đảm nhu cầu đi lại, giao thương, từng bước ổn định đời sống, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Bài và ảnh: Đình Giang