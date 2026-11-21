Công ty Điện lực Thanh Hóa nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố là yêu cầu quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm được Công ty Điện lực Thanh Hóa đặt ra tại chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2026.

Toàn cảnh chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH Công ty Điện lực Thanh Hóa năm 2026.

Trong hai ngày 21 và 22/11, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh tổ chức chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát biểu khai mạc chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH Công ty Điện lực Thanh Hóa năm 2026.

Hơn 600 cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tham dự chương trình.

Tham gia chương trình có 616 cán bộ, công nhân viên, trong đó 16 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ và 600 thành viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng theo quy định.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tham dự chương trình.

Đối với ngành Điện lực, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn trong quá trình quản lý, vận hành lưới điện, trạm biến áp, hệ thống điện nội bộ, thiết bị điện, kho vật tư và các công trình làm việc. Những sơ suất trong sử dụng điện, thao tác thiết bị, quản lý nguồn nhiệt hoặc không tuân thủ quy trình an toàn đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa xác định công tác PCCC và CNCH không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở mà còn là trách nhiệm thường xuyên của từng cán bộ, công nhân viên. Việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ ban đầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh cháy, nổ và thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

Do đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các học viên tham gia huấn luyện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm; không chỉ học để hoàn thành chương trình mà quan trọng hơn là nắm vững kiến thức, thực hành thành thạo kỹ năng, vận dụng hiệu quả vào công việc và đời sống. Cùng với đó, người đứng đầu các đơn vị, bộ phận phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định về PCCC và CNCH; duy trì điều kiện hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, bảo đảm phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn và kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt nhiều kiến thức gắn liền với thực tiễn để cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa áp dụng trong sinh hoạt cũng như quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại chương trình, các học viên được phổ biến những quy định pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của cá nhân, nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở; các nguyên nhân gây cháy, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị sinh nhiệt. Đồng thời, được hướng dẫn phương pháp kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, vận hành các phương tiện, thiết bị PCCC được trang bị tại cơ sở.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các học viên sử dụng thiết bị chữa cháy.

Đáng chú ý, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người bị nạn và sơ cấp cứu ban đầu. Học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, các thiết bị cứu nạn, cứu hộ; thực hành những kỹ năng cần thiết để chủ động ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Thông qua chương trình, học viên còn được tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng App-114 để kịp thời thông báo khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố cần cứu nạn, cứu hộ; đồng thời cập nhật kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH qua các kênh thông tin chính thức của lực lượng Công an.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa làm bài kiểm tra về công tác PCCC và CNCH.

Sau khi được giảng viên là cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt kiến thức, các học viên được kiểm tra, đánh giá kết quả về lý thuyết và thực hành theo quy định. Qua đó, góp phần củng cố năng lực ứng phó tại chỗ, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy định an toàn trong toàn Công ty.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hành thao tác lăng vòi chữa cháy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các học viên tư thế và cách sử dụng bình cứu hỏa.

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố là yêu cầu quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hành thao tác sử dụng bình cứu hỏa chữa cháy.

Từ yêu cầu thực tiễn hoạt động ngành Điện, việc duy trì huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH thường xuyên không chỉ nhằm nâng cao khả năng ứng phó với sự cố mà còn góp phần hình thành văn hóa an toàn trong mỗi đơn vị, mỗi vị trí công tác. Mỗi cán bộ, công nhân viên chủ động phòng ngừa tốt hơn chính là thêm một lớp bảo vệ an toàn cho con người, tài sản và hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Lương