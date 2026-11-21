Hơn 100 sản phẩm nông nghiệp Thanh Hóa được quảng bá, kết nối tiêu thụ tại Hà Nội

Trong khuôn khổ Festival Nông dân Thủ đô năm 2026, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa vừa giới thiệu hơn 100 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản năm 2026 do Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức; đồng thời ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh quảng bá, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản giữa hai địa phương.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Thanh Hoá.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa mang đến hơn 100 sản phẩm tiêu biểu, trong đó có nhiều sản phẩm đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường như: Nem chua Thanh Hóa, cơm cháy Thanh Hóa, bánh nhãn Thanh Hóa; các sản phẩm đông trùng hạ thảo, mật ong rừng ngập mặn, trà gừng mật ong, tam thất mật ong, nghệ mật ong... Nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, an toàn thực phẩm; một số sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22000, ISO 22000-2018.

Nem chua Thanh Hóa là sản phẩm nhận được sự quan tâm của các đại biểu và người dân.

Đáng chú ý, sản phẩm mật ong rừng ngập mặn Vạn Hoa được lựa chọn giới thiệu qua chương trình livestream tại Festival. Sản phẩm được khai thác từ nguồn mật hoa sú, hoa vẹt tự nhiên ở vùng rừng ngập mặn ven biển Nga Sơn, đạt tiêu chuẩn OCOP và ISO 22000:2018.

Việc quảng bá sản phẩm không chỉ góp phần mở rộng thị trường mà còn giới thiệu mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng ngập mặn, hệ sinh thái và sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nông dân TP Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn mới, tập trung trao đổi thông tin về sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; kết nối các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng kênh phân phối.

Hai bên cũng tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phát triển kinh tế tập thể.

Phan Nga