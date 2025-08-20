“Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2025” quy tụ 200 gian hàng tham gia triển lãm

Diễn ra từ ngày 20-22/8, “Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2025” sẽ là bức tranh toàn cảnh của ngành Nước Việt Nam với những bước chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một gian hàng tham gia triển lãm “Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2025”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Lễ khai mạc “Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2025” với chủ đề “Ngành nước Việt Nam trong Kỷ nguyên mới: Thách thức và cơ hội” vào sáng 20/8, theo ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam, ngành Nước Việt Nam bước vào năm 2025 với nhiều kỳ vọng nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức về biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, đô thị hóa gia tăng nhanh chóng, nguồn nước suy giảm, hệ thống hạ tầng còn thiếu đồng bộ, cùng những yêu cầu mới về chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đất nước đang có nhiều thay đổi, theo ông Điệp, ngành Nước đứng trước nhiều cơ hội đan xen với thách thức bởi sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính thì quy mô cấp nước và thoát nước tại các đô thị đều được mở rộng; việc đô thị hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng đã đặt ra nhu cầu cấp nước ngày càng tăng lên.

Do đó, ngành Nước cần có những giải pháp, cơ chế cụ thể, phù hợp để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước hiệu quả, bền vững đặc biệt khi biến đổi khí hậu với diễn biến thời tiết cực đoan như nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn cùng các vấn đề khác,... trở thành cản trở không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước.

Ông Điệp cho rằng ngành nước với vai trò thiết yếu trong phát triển đô thị, nông thôn, y tế, sản xuất và môi trường chính là một trong những lĩnh vực cần đổi mới nhanh, mạnh và thực chất. Đặc biệt, chủ đề của sự kiện năm nay “Ngành nước Việt Nam trong Kỷ nguyên mới: Thách thức và cơ hội” đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động của toàn ngành.

Tâm điểm của sự kiện này là bức tranh toàn cảnh của ngành Nước Việt Nam với những bước chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều giải pháp số hóa, công nghệ tiên tiến sẽ được giới thiệu và trình diễn tại 200 gian hàng triển lãm, tạo ra cơ hội giao lưu, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp.

Ngoài ra, “Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2025” tập trung vào 4 hội thảo chuyên đề về chính sách; công nghệ cấp nước và thoát nước tiên tiến hiệu quả; bình đẳng giới trong ngành Nước và hội thảo kỹ thuật mở - nơi các công ty sản xuất thiết bị giới thiệu các thiết bị, công nghệ mới nhất.../.

Theo TTXVN