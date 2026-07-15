Tư vấn “Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt” cho hội viên CLB Hàm Rồng

Sáng 15/7, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Khang phối hợp với Câu lạc bộ Hàm Rồng tổ chức chương trình “Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt” tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự án “Hành trình nâng tầm sức khỏe” của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Khang không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật, mà còn hướng tới việc chuyển dịch tư duy của người dân từ “đợi có bệnh mới chữa” sang chủ động chăm sóc cơ thể khi còn khỏe mạnh.

Điểm khác biệt của dự án này chính là việc lựa chọn nguồn nước làm yếu tố xuất phát điểm. Theo nhận định của các chuyên gia, nước là thành phần thiết yếu nuôi dưỡng từng tế bào, quyết định trực tiếp đến chất lượng sức khỏe lâu dài.

Chương trình triển khai hoạt động khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn nước của các hộ gia đình và tư vấn các giải pháp xử lý nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ những kiến thức hữu ích về mối liên hệ giữa chất lượng nguồn nước và sức khỏe con người; đồng thời triển khai hoạt động khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn nước tại hộ gia đình và khu dân cư; tư vấn các giải pháp xử lý nước nhằm loại bỏ clo dư, kim loại nặng, tạp chất độc hại, cân bằng độ pH và bổ sung các khoáng chất cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước sử dụng.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong việc xây dựng lối sống chủ động chăm sóc sức khỏe, bắt đầu từ việc sử dụng nguồn nước an toàn.

Thùy Dung