Tự tin vươn xa nhờ tư duy “đa ngành, nghề” trong các HTX

Những năm gần đây, ngày càng nhiều HTX trên địa bàn tỉnh chủ động đổi mới tư duy vận hành, không chỉ đơn thuần phát triển dịch vụ đầu vào, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, mà còn bứt phá mạnh mẽ, “vươn xa” nhờ chủ động phát triển đa ngành nghề trong sản xuất và kinh doanh.

Nghề đan đèn lồng được HTX dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Tiến, xã Tây Đô phối hợp triển khai đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân địa phương.

HTX kinh doanh và dịch vụ Thành Long, xã Ngọc Trạo được thành lập năm 2007 hoạt động chính là dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển hạ tầng vùng trồng nguyên liệu. Do đó, HTX tổ chức cho các hộ thành viên phát triển vùng nguyên liệu mía, sắn và cung cấp các dịch vụ cơ giới hóa trong làm đất, thu hoạch. Tuy nhiên, doanh thu hàng năm của HTX chỉ đạt 400 - 500 triệu đồng. Ông Bùi Hữu Vụ, giám đốc HTX, cho biết: “Những năm đầu, HTX hoạt động đơn thuần với những dịch vụ công ích, doanh thu, lợi nhuận thấp. Từ năm 2016, khi HTX mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng đa dịch vụ thì lợi nhuận tăng, đời sống của các thành viên mới dần ổn định”.

Được biết, bên cạnh ngành nghề trồng trọt chính, HTX kinh doanh và dịch vụ Thành Long còn phát triển đa ngành sang các dịch vụ bổ trợ, như: cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết tiêu thụ sản phẩm (đặc biệt là vận tải mía nguyên liệu về nhà máy), quản lý cải tạo lưới điện nông thôn, vệ sinh môi trường và xây dựng hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ. Đồng thời, bao tiêu sản phẩm cho các hộ thành viên và người dân địa phương. Trung bình, mỗi năm HTX cung ứng khoảng 1 tỷ đồng tiền phân bón trả chậm, giống và thu mua, kết nối bao tiêu sản phẩm cho khoảng 100ha mía nguyên liệu của người dân địa phương. Nhờ hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, doanh thu bình quân của HTX kinh doanh và dịch vụ Thành Long đạt khoảng 6 tỷ đồng/năm, cao hơn hàng chục lần so với khi chưa chuyển đổi.

Không chỉ hoạt động tốt những khâu dịch vụ công và các dịch vụ cạnh tranh, như: mạ khay máy cấy, cơ giới hóa đồng bộ; thời gian qua, HTX dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Tiến, xã Tây Đô đã phối hợp với một số đơn vị du nhập nghề đan đèn lồng truyền thống về địa phương để nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân. Mô hình này nhanh chóng trở thành làn gió mới, mở ra hướng đi hiệu quả trong việc giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động lúc nông nhàn.

Ông Tiết Văn Hợp, giám đốc HTX, cho biết: “Các thành viên của HTX chủ yếu mưu sinh bằng nghề nông nghiệp và bận rộn theo thời vụ, nên thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Do đó, khi nghề đan lồng đèn được hội nông dân xã triển khai, HTX dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Tiến đã tích cực hưởng ứng và vận động thành viên tham gia. Thông qua sự kết nối và hỗ trợ bài bản các thành viên và hộ dân tham gia không chỉ tận dụng được thời gian nhàn rỗi mà còn có thêm nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương”.

Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.360 HTX với trên 253.000 thành viên. Hiện nay, ngoài những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho HTX thì Luật HTX năm 2023 đã bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ lương, thưởng và phúc lợi cho các HTX để thu hút lao động có chất lượng cao; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thành viên... rất thuận lợi cho việc phát triển, thành lập mới HTX đa nghề, đa lĩnh vực. Do đó, những năm gần đây, ngày càng nhiều HTX năng động, nhạy bén, quan tâm mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy thế mạnh địa phương và cải thiện thu nhập cho thành viên.

Bà Hà Thị Thúy, Trưởng phòng Chính sách – Phong trào, Liên minh HTX tỉnh, cho biết: “Để các HTX hoạt động hiệu quả, đồng đều giữa các lĩnh vực, các nghề đòi hỏi họ phải chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, huy động vốn góp, nâng cao năng lực thành viên, phát triển sản phẩm mới, tích cực tham gia hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường. Đồng thời, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh để nắm bắt những cơ chế, chính sách mới nhằm tăng thêm cơ hội, động lực để phát triển đa ngành, đa lĩnh vực hiệu quả”.

Bài và ảnh: Thanh Hòa