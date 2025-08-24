Từ sáng sớm 25/8, vùng biển ven bờ Thanh Hóa có gió giật cấp 11-12

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc của bão số 5, từ chiều 24/8 trên vùng biển Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to và dông, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn.

Ảnh minh họa.

Trên vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8; từ sáng sớm 25/8 mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển ngoài khơi có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 4-6m.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển ven bờ bao gồm các điểm dự báo: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Sầm Sơn, Quảng Chính, Nghi Sơn và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót: Từ chiều 24/8 gió Bắc Tây bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8. Từ sáng sớm 25/8, gió mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động dữ dội. Độ cao sóng từ 2- 4m. Vùng biển ngoài khơi do ảnh hưởng của gió Bắc, Tây Bắc, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Độ cao sóng từ 4- 6m.

