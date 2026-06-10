Bổ sung quy định xử phạt việc sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, trong đó bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện quy định xử lý hành vi kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đồng thời, hướng dẫn lực lượng quản lý thị trường tại địa phương phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh, mua bán, tàng trữ trái phép những sản phẩm này.

Bộ Y tế được giao phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các quy định xử phạt hành vi sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng phải bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉ thị cũng nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, cửa khẩu, địa bàn nội địa và trên không gian mạng. Lực lượng chức năng phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại thuốc lá.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình hình vi phạm trên địa bàn. Các địa phương phải quy định rõ nhiệm vụ của UBND xã, phường, đặc khu; gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã với công tác phòng, chống buôn lậu, mua bán và sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Từ năm 2014 đến năm 2025, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 79.459 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá; thu giữ hơn 110 triệu bao thuốc lá điếu, hơn 388 tấn lá thuốc lá và trên 2 triệu đơn vị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại thuốc lá mới tiếp tục gia tăng, thủ đoạn ngày càng khó kiểm soát, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội.

Chỉ thị số 25/CT-TTg thay thế Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

LP (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ)