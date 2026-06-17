Từ ngày 1/7/2026: Quy định rõ trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ hành khách khi hủy chuyến bay

Theo quy định tại Nghị định số 208/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, các hãng hàng không phải thực hiện nhiều nghĩa vụ đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị hủy hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, trong đó có việc bố trí chuyến bay thay thế, hoàn vé, chăm sóc và bồi thường cho hành khách.

Hành khách được bồi thường khi chuyến bay chậm từ 4 giờ do lỗi đơn vị vận chuyển.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số nội dung về vận tải hàng không dân dụng, trong đó làm rõ nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách khi chuyến bay bị hủy hoặc hành khách bị từ chối vận chuyển.

Theo nghị định, chuyến bay bị hủy là trường hợp không thực hiện chuyến bay đã có ít nhất một hành khách được xác nhận chỗ và có vé. Tuy nhiên, việc thay đổi số hiệu chuyến bay vì lý do bảo đảm hoạt động bay hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền không được xác định là hủy chuyến.

Đối với trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé nhưng bị từ chối vận chuyển, ngay sau khi xảy ra sự việc, người vận chuyển phải kịp thời thông báo, xin lỗi hành khách và nêu rõ lý do hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển.

Khi sự việc xảy ra do lỗi của người vận chuyển, hãng hàng không phải cung cấp cho hành khách các phương án để lựa chọn, gồm: chuyển đổi hành trình phù hợp hoặc bố trí chuyến bay khác để hành khách đến điểm cuối của hành trình mà không thu các khoản phụ thu liên quan; hoặc hoàn trả toàn bộ tiền vé, tiền phần vé chưa sử dụng. Trường hợp hành khách không lựa chọn các phương án trên, các bên có thể thỏa thuận giải pháp khác.

Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm chăm sóc hành khách trong thời gian chờ đợi tại cảng hàng không. Theo đó, hành khách chờ từ 2 giờ trở lên được phục vụ nước uống hoặc phiếu sử dụng dịch vụ tương đương; từ 3 giờ trở lên được phục vụ ăn uống; từ 6 giờ trở lên ngoài các hỗ trợ nêu trên còn được bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp tùy theo thời gian chờ và điều kiện thực tế của cảng hàng không, địa phương.

Đáng chú ý, trong trường hợp hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển, hãng hàng không còn phải thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách theo quy định hiện hành.

Theo Nghị định số 208/2026/NĐ-CP, các quy định nêu trên không áp dụng đối với các chuyến bay không mở bán công khai trên hệ thống đặt chỗ, bán vé của doanh nghiệp vận tải hàng không thương mại thường lệ hoặc các chuyến bay của doanh nghiệp không kinh doanh vận tải hàng không thương mại thường lệ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Toàn văn Nghị định số 208/2026/NĐ-CP xem tại đây.

LP