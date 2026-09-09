Lấy người dân làm trung tâm trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đồn Biên phòng Pù Nhi được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 21,839km với 8 mốc quốc giới trên địa bàn 2 xã biên giới Pù Nhi, Nhi Sơn và xã nội địa Mường Lý, với 6 dân tộc sinh sống gồm: Mông, Thái, Mường, Kinh, Dao, Khơ Mú, trong đó dân tộc Mông chiếm 75%.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với Công an xã, Hội LHPN xã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

Do địa bàn rộng, dân cư sinh sống không tập trung, mức độ hiểu biết pháp luật còn có sự khác biệt trong cộng đồng nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho bà con Nhân dân gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của người dân và những vấn đề người dân còn vướng mắc để phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng chức năng trên địa bàn thống nhất về nội dung, địa điểm, phương pháp tuyên truyền sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Anh Hơ Văn Hơ, Trưởng bản Cơm (xã Pù Nhi), chia sẻ: “Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Pù Nhi thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân; giải thích và hướng dẫn những vấn đề mà người dân chúng tôi hay vướng mắc, nhất là liên quan đến đất đai, thủ tục qua lại thăm thân hai bên biên giới. Qua các buổi tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia..., người dân trong bản Cơm đã nhận thức, hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng. Ngoài công tác tuyên truyền, người dân trong bản chúng tôi còn được các anh hỗ trợ, hướng dẫn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Trong điều kiện địa bàn rộng, lực lượng còn mỏng, để khắc phục khó khăn này, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pù Nhi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách thôn, bản đảm nhận nhiệm vụ TTPBGDPL nhằm đưa pháp luật đến với người dân nhanh nhất, cụ thể nhất. Các CBCS đơn vị trước khi xuống địa bàn đều được chỉ huy đơn vị quán triệt nội dung, giao tài liệu phục vụ công việc, trong đó có từ một đến hai nội dung liên quan đến

TTPBGDPL, những vấn đề mà người dân cần tìm hiểu hoặc còn vướng mắc trong quá trình chấp hành.

Trung tá Lê Trung Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết: “Xác định TTPBGDPL cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn luôn là nhiệm vụ quan trọng, song để công tác này đạt hiệu quả như yêu cầu đề ra thì cần phải có những biện pháp phù hợp. Với một địa bàn có nhiều thành phần dân tộc và rộng về địa lý thì việc chọn lựa CBCS để thực hiện công tác TTPBGDPL cho Nhân dân là điều rất cần thiết. Ban Chỉ huy đơn vị thống nhất, không cứ gì phải là cán bộ làm công tác vận động quần chúng hay địa bàn mới thực hiện nhiệm vụ này mà bất cứ đồng chí nào đáp ứng được yêu cầu của Ban Chỉ huy thì chúng tôi đều tập huấn rồi bố trí xuống địa bàn tuyên truyền pháp luật cho người dân”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương tổ chức TTPBGDPL được 65 buổi, với 5.175 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở được 249 giờ. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào Quy chế biên giới Việt Nam - Lào; Nghị định số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu vực biên giới đất liền; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Bảo vệ biên giới quốc gia... Cùng với đó, đơn vị cũng phối hợp với các trường học trên địa bàn tập trung tuyên truyền về phòng chống đuối nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã tổ chức tuyên truyền công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kết hợp với tuyên truyền Luật Phòng chống mua bán người; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng... được 65 buổi với 1.832 lượt người tham gia. Hỗ trợ bình dân học vụ số 45 buổi với 89 lượt CBCS tham gia phổ cập về chuyển đổi số, kỹ năng số và cài đặt sử dụng mã QR “Hòm thư điện tử ẩn danh” tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm...

Song song với đó, đơn vị luôn dựa vào những người có uy tín và các thành viên trong tổ tự quản an ninh trật tự để TTPBGDPL được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và các cụm dân cư trên địa bàn. Chính từ việc huy động người dân cùng tham gia TTPBGDPL và chung tay bảo vệ địa bàn mà trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương đơn vị phụ trách luôn được giữ vững. Điều đó đã khẳng định, mỗi khi người dân hiểu biết về pháp luật thì bà con sẽ tự giác chấp hành và cùng nhau giữ gìn bình yên nơi biên giới.

Bài và ảnh: Tiến Đạt