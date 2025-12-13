Tự hào nông dân Thanh Hóa thời đại mới

Người nông dân Thanh Hóa thời kỳ mới tự hào về sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành những người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), chủ trang trại, chuyên nghiệp, hiện đại, dám nghĩ dám làm, ứng dụng công nghệ, tạo chuỗi liên kết, giúp nhau làm giàu, thoát nghèo bền vững, XDNTM với những mô hình kinh tế hiệu quả, lan tỏa tinh thần sáng tạo và đổi mới.

Mô hình trồng hoa lan công nghệ cao của hội viên nông dân xã Thường Xuân.

Giữa vùng quê xã Thiệu Hóa yên bình, nhà máy xay xát, chế biến lúa gạo của ông Lê Văn Thẩn vươn lên như biểu tượng mới của sức sống nông thôn. Hành trình của người đàn ông học hết lớp 5, từng buôn lợn mưu sinh, nay thành chủ nhà máy 6.200m2 với dây chuyền 100 tấn/mẻ, là minh chứng cho khát vọng làm nông nghiệp hiện đại. Nhà máy không chỉ cải thiện chất lượng gạo quê nhà mà còn xoay chuyển thói quen sản xuất của cả vùng, nông dân không còn thấp thỏm nhìn trời. Lúa vừa gặt đã có nơi tiêu thụ, không lo mưa nắng thất thường, không lo xuống cấp khi phơi thủ công.

Khi được hỏi bí quyết thành công, ông Lê Văn Thẩn chia sẻ: “Tôi chẳng có gì ngoài sự “liều” và cái tâm muốn làm điều gì đó cho nông dân”. Chính tinh thần ấy đã đưa ông đến danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, khiến cơ sở của ông trở thành điểm sáng trong hành trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Không chỉ làm kinh tế, ông còn xem trách nhiệm cộng đồng là một phần của cuộc đời mình. Trong giai đoạn 2019-2024, gia đình và công ty ông ủng hộ 2,9 tỷ đồng xây dựng đình làng; đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng cho chương trình XDNTM; tặng quà tết, xây nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh, người khuyết tật. Ông trực tiếp hỗ trợ 10 hộ nghèo phát triển sản xuất, trong đó 5 hộ đã thoát nghèo bền vững. Ông Thẩn được người dân địa phương gọi bằng cái tên trìu mến “ông Thẩn của làng”.

Tính đến năm 2025, toàn tỉnh có 29.289 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, trong đó có 125 hộ đạt cấp Trung ương, 1.327 hộ đạt cấp tỉnh, 27.837 hộ đạt cấp xã; 105 hộ SXKDG đã vươn lên thành lập doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn nông thôn. Để kịp thời động viên, khích lệ và hỗ trợ nông dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp với 42 sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và trường nghề trong, ngoài tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân.

Từ phong trào, nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu đã xuất hiện đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường. Điển hình là các hộ nông dân SXKDG, các chủ trang trại, giám đốc doanh nghiệp nông nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, đời sống địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Lựu ở xã Hà Long, là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022, với mô hình sản xuất, chế biến lúa gạo liên kết chuỗi, dây chuyền tự động và bán tự động, doanh thu hằng năm đạt trên 70 tỷ đồng, lợi nhuận từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Ông đã tạo việc làm cho 35 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ, thu nhập bình quân 70 đến 75 triệu đồng/người/năm. Ông Nguyễn Văn Tú ở xã Vạn Lộc là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến Sào Xứ Thanh. Với mô hình nuôi chim yến và chế biến 12 sản phẩm yến, hợp tác với 16 đại lý, 3 nhà phân phối và hàng trăm đại lý trên cả nước, doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm, doanh nghiệp đã tạo việc làm cho 20 lao động, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Bà Nguyễn Thị Biên ở xã Hoằng Thanh, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024, với mô hình nuôi ngao giống và ngao thương phẩm trên 1.000ha, sản lượng đạt 100.000 tấn/năm, tạo việc làm cho 80 lao động, thu nhập 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Ông Lê Đình Tú ở xã Thọ Bình, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Bình Sơn, phát triển mô hình nuôi ong và sản xuất, chế biến chè, trà sạch. HTX phát triển 10ha chè VietGAP, có 4 sản phẩm OCOP 3 sao (chè búp, trà xanh túi lọc, trà cà gai leo, mật ong bốn mùa). Sản lượng tiêu thụ đạt 45 tấn chè khô/năm, lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận các danh hiệu cao quý như “Nhà khoa học của nhà nông”, “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; nhiều HTX được biểu dương tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt, trong Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”, nông dân Thanh Hóa đã giành nhiều giải thưởng quan trọng, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của nông dân xứ Thanh. Hàng trăm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh, sản phẩm OCOP được công nhận, nâng hạng, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Thanh Hóa trên thị trường.

Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân giúp đỡ nhau về vốn, lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây, con giống với tổng trị giá hơn 186 tỷ đồng và hơn 239 nghìn ngày công lao động cho hơn 40.270 lượt hộ nông dân; tạo việc làm tại chỗ cho gần 1,2 triệu lượt lao động, trong đó có gần 1 triệu lượt lao động có việc làm thường xuyên, hơn 195 nghìn lượt lao động có việc làm thời vụ; hỗ trợ hơn 89 nghìn hộ nông dân thoát nghèo. Nhiều hộ nông dân SXKDG sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Tinh thần “giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” đã trở thành nét đẹp nhân văn sâu sắc, gắn kết cộng đồng nông thôn.

Trong hành trình đổi mới mạnh mẽ của quê hương, hình ảnh người nông dân Thanh Hóa hôm nay hiện lên không chỉ với giọt mồ hôi trên những thửa ruộng, mà còn với tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Từ đồng bằng đến miền núi, từ ruộng lúa đến trang trại công nghệ cao, họ đang viết tiếp truyền thống cần cù, đoàn kết và sáng tạo của cha ông bằng những bước đi đầy tự tin. Chính những con người bình dị ấy đã và đang góp phần làm nên diện mạo mới cho nông nghiệp Thanh Hóa hiện đại, năng động và hội nhập, để mùa vàng hôm nay và mai sau luôn trọn vẹn niềm vui và hy vọng.

Bài và ảnh: Hoàng Lan