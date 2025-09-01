Tự hào là người Việt Nam!

Mùa thu lịch sử của 80 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình, trước hàng triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn thể dân tộc Việt Nam, trịnh trọng tuyên bố: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Khoảnh khắc ấy đã khai mở một kỷ nguyên mới, đưa Nhân dân Việt Nam từ kiếp lầm than, nô lệ ngẩng cao đầu làm chủ đất nước và vận mệnh dân tộc.

Nụ cười rạng rỡ trong hành trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Ảnh: Trần Hằng

Và, cũng kể từ giây phút đó, cả dân tộc đã không chỉ “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” mà còn khiến hào khí Việt Nam tỏa rạng. Trong kháng chiến, từ Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Đại thắng mùa xuân 1975, dân tộc Việt Nam đã chứng minh sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường và niềm tin vào chính nghĩa. Để rồi nhìn lại, thế giới phải nghiêng mình trước một đất nước nhỏ bé nhưng có bản lĩnh lớn lao, dám hy sinh để giữ trọn hai chữ độc lập, thực hiện nghĩa vụ quốc tế một cách trong sáng và cao cả. Câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Quân đội Nhân dân là một quân đội Anh hùng. Còn vị tướng dù có công lao đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Vị tướng mà tôi đánh giá cao nhất là vị tướng Nhân dân...” - cho đến bộc bạch hào sảng của Anh hùng phi công - “hai lúa” Nguyễn Văn Bảy: “Ở đất nước chúng tôi, ra ngõ gặp anh hùng”, hẳn cũng là tâm nguyện và tâm thế chung của một dân tộc giản dị mà kiêu hùng.

Tự hào dân tộc không chỉ đến từ chiến thắng, mà còn từ khát vọng vươn lên. Chính khát vọng ấy đã đưa dân tộc ta bước vào công cuộc đổi mới năm 1986, mở ra thời kỳ hội nhập và phát triển. Từ một đất nước nghèo nàn, nay Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực; hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, thân thiện để lại dấu ấn sâu đậm trong mắt bạn bè quốc tế.

Niềm tự hào Việt Nam hiện hữu trong từng thành quả, một nền kinh tế năng động, một xã hội đoàn kết, một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Từ công dân của một quốc gia bị bao vây, cấm vận, đến nay chúng ta tự hào “là bạn, là đối tác tin cậy” của 194 nước trên thế giới, bao gồm các đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược, thể hiện qua nhiều hình thức hợp tác đa dạng, từ song phương, khu vực đến đa phương tại các tổ chức quốc tế; đồng thời là thành viên của 70 tổ chức quốc tế. Từ chỗ chỉ có quan hệ kinh tế - thương mại với gần 30 nước và vùng lãnh thổ, đến nay nước ta đã có quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt gần 800 tỷ USD, gia nhập nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; thu hút được hơn 500 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trở thành nước đang phát triển thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới. Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong kinh tế thế giới và ngày càng gia tăng vị thế trong chuỗi sản xuất toàn cầu với 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới, hơn 500 hiệp định song phương và đa phương.

Tự hào còn đến từ mỗi con người bình dị. Đó là người nông dân cần mẫn đưa hạt gạo Việt ra khắp năm châu; người công nhân ngày đêm bên dây chuyền sản xuất; nhà khoa học âm thầm nghiên cứu; vận động viên cống hiến trên đấu trường quốc tế; doanh nhân bền bỉ xây dựng thương hiệu Việt... Chính trong từng con người, từng việc làm, tinh thần Việt Nam được khẳng định, lan tỏa.

Trong đại dịch COVID-19, tinh thần “mình vì mọi người” đã làm lay động bạn bè thế giới. Trên những vùng đất xa xôi, các chiến sĩ gìn giữ hòa bình mang mũ nồi xanh cũng góp phần lan tỏa thông điệp: Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa và nhân văn. Chẳng phải thông điệp đó đã trở thành “lời hiệu triệu từ trái tim” của hàng triệu người dân hướng về đảo quốc cách chúng ta nửa vòng trái đất. Là những chuyến tàu chở gạo, những cánh đồng lúa cao sản, là tiếng nói của Việt Nam luôn vang lên mạnh mẽ, bảo vệ quyền độc lập, tự chủ, yêu cầu gỡ bỏ các lệnh bao vây, cấm vận đơn phương và phi lý chống người anh em Cuba...

Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Khát vọng ấy không chỉ là chiến lược quốc gia, mà còn là lẽ sống của mỗi người dân. Mỗi công dân hôm nay, khi tự hỏi “Tôi đã làm gì để xứng đáng với niềm tự hào là người Việt Nam?”, chính là đang góp phần viết tiếp bản hùng ca dân tộc.

Trong bức tranh chung ấy, Thanh Hóa - mảnh đất địa linh nhân kiệt, chính là một điểm sáng. Từ lâu, vùng đất này đã được xem là “phên dậu phía Nam của kinh thành Thăng Long”, nơi sản sinh bao anh hùng hào kiệt, những người con ưu tú góp phần dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Trong kháng chiến, Thanh Hóa là hậu phương lớn, vừa chi viện sức người, sức của, vừa là nơi ươm mầm tinh thần bất khuất của dân tộc.

Ngày nay, bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Thanh Hóa không ngừng khẳng định vai trò “đầu tàu” khu vực Bắc Trung bộ. Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh đã trở thành một cực tăng trưởng, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của đất nước. Người Thanh Hóa hôm nay có quyền tự hào khi quê hương mình đứng vào nhóm những tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tư, khi những sản phẩm mang thương hiệu xứ Thanh vươn ra thị trường quốc tế, khi truyền thống hiếu học và tinh thần hiếu nghĩa vẫn bền bỉ được gìn giữ. Từ đồng bằng ven biển đến miền núi biên cương, đâu đâu cũng rộn rã khát vọng vươn lên, góp phần làm nên sức mạnh Việt Nam.

Khát vọng và niềm tự hào ấy không chỉ để ngợi ca, mà còn trở thành động lực thôi thúc mỗi người dân nỗ lực nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn. Khi mọi người cùng làm việc chăm chỉ, tuân thủ pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa, biết sẻ chia và yêu thương đồng bào, thì chính là đang góp thêm một viên gạch vào nền móng vững chắc của Tổ quốc. Đó cũng là cách để mỗi công dân xứng đáng với hai tiếng thiêng liêng: người Việt Nam.

Trong ngày Quốc khánh, mỗi chúng ta hãy ngẩng cao đầu, cùng chung khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, một quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, để niềm tự hào hôm nay trở thành sức mạnh đưa đất nước vững bước vào tương lai.

Trần Hằng