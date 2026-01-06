Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Phiên họp lần thứ 29 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU

Lê Hoà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 29 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá.

Phiên họp lần thứ 29 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 29 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá.

Phiên họp lần thứ 29 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ đã ký báo cáo kết quả chống khai thác IUU gửi Ủy ban Châu Âu (EC). Báo cáo được xây dựng bảo đảm đầy đủ nội dung, trung thực, khách quan, phản ánh được cam kết chính trị và nỗ lực mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Châu Âu.

Đồng thời, Bộ đã hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Trong tuần qua, trên cả nước không ghi nhận tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Tính chung 2 năm 2024-2025, cả nước chính thức có 92 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ đã được xác minh, đến nay đã xử lý 62 tàu, đạt 67,39%.

Cùng với đó, đã xử lý 20.286/20.409 tàu cá mất kết nối trên 6 giờ, mất kết nối quá 10 ngày trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác, đạt 99,4%. Trong đó, xử phạt 4.205/20.409 tàu cá (đạt 20,6%), khép hồ sơ không xử phạt 16.081/20.409 tàu cá (đạt 78,79%).

Phiên họp lần thứ 29 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU được Ban Chỉ đạo giao tại phiên họp thứ 28. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ nhằm thực hiện nghiêm những khuyến nghị của EC.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể liên quan tích cực, chủ động vào cuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tiếp tục triển khai chống khai thác IUU, rà soát, so sánh số liệu để đủ cơ sở hoàn thiện báo cáo gửi EC. Trong đó, các địa phương cần sử dụng số liệu có tính xác, đúng quy định, có đủ căn cứ pháp lý để giải trình với EC khi cần thiết.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương bố trí nguồn lực thực hiện đồng bộ Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) tại tất cả các cảng cá, điểm lên cá; hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo đúng quy định. Xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; đặc biệt phải kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai tác IUU tại vùng biển nước ngoài.

Phiên họp lần thứ 29 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kết luận sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu ngay sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao kết quả xử lý vi phạm khai thác IUU của các xã, phường trong tuần qua; đồng thời yêu cầu các xã, phường tiếp tục hoàn thành việc xử lý khép hồ sơ vi phạm VMS từ năm 2024 đến nay theo đúng quy định; xử lý ngay các tàu mất kết nối VMS mới phát sinh. Riêng xã Ngọc Sơn, chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm vận hành cảng cá chỉ định trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đẩy nhanh hơn, quyết liệt hơn, cùng cả nước chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về hồ sơ, báo cáo, cung cấp thông tin... sẵn sàng làm việc với Đoàn thanh tra của EC.

Là một trong những địa phương ven biển, Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đến ngày 5/1, tỉnh Thanh Hóa có 6.218 tàu cá, 100% số tàu cá thuộc diện đăng ký đã được nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase và Dữ liệu Google Sheet. Cùng với đó, toàn tỉnh đã xóa đăng ký 204 tàu cá (do phá dỡ, chìm đắm và bán ra tỉnh ngoài).

Từ ngày 30/12/2025 đến 6/1/2026, tỉnh Thanh Hóa không phát sinh tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ, mất kết nối trên 10 ngày và vượt ranh giới cho phép trên biển. Tuy nhiên, vẫn có 6 lượt tàu có khả năng tiếp tục mất kết nối trên 6 giờ. Lũy kế từ năm 2025 đến nay có 632 tàu mất kết nối VMS, giảm 59,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong tuần đã xử phạt 57 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản và rà soát 1.185 hồ sơ xử lý tàu cá mất kết nối VMS.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song toàn tỉnh vẫn còn 24 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo sản lượng thủy sản bốc gỡ qua cảng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Lê Hoà

Từ khóa:

#chống khai thác IUU #Chủ tịch UBND tỉnh #Tàu cá #Trần Hồng Hà #kết nối #Phiên họp #Địa phương #Quốc gia #Phó thủ tướng chính phủ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương kết thúc hoạt động

Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương kết thúc hoạt động

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, từ ngày 1/4/2026, khi Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương kết thúc hoạt động, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm công tác tham mưu...
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp cho ý kiến vào các đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp cho ý kiến vào các đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6/1, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 1/2026 của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến vào các đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh