Phiên họp lần thứ 29 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 29 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ đã ký báo cáo kết quả chống khai thác IUU gửi Ủy ban Châu Âu (EC). Báo cáo được xây dựng bảo đảm đầy đủ nội dung, trung thực, khách quan, phản ánh được cam kết chính trị và nỗ lực mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Châu Âu.

Đồng thời, Bộ đã hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Trong tuần qua, trên cả nước không ghi nhận tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Tính chung 2 năm 2024-2025, cả nước chính thức có 92 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ đã được xác minh, đến nay đã xử lý 62 tàu, đạt 67,39%.

Cùng với đó, đã xử lý 20.286/20.409 tàu cá mất kết nối trên 6 giờ, mất kết nối quá 10 ngày trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác, đạt 99,4%. Trong đó, xử phạt 4.205/20.409 tàu cá (đạt 20,6%), khép hồ sơ không xử phạt 16.081/20.409 tàu cá (đạt 78,79%).

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU được Ban Chỉ đạo giao tại phiên họp thứ 28. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ nhằm thực hiện nghiêm những khuyến nghị của EC.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể liên quan tích cực, chủ động vào cuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tiếp tục triển khai chống khai thác IUU, rà soát, so sánh số liệu để đủ cơ sở hoàn thiện báo cáo gửi EC. Trong đó, các địa phương cần sử dụng số liệu có tính xác, đúng quy định, có đủ căn cứ pháp lý để giải trình với EC khi cần thiết.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương bố trí nguồn lực thực hiện đồng bộ Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) tại tất cả các cảng cá, điểm lên cá; hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo đúng quy định. Xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; đặc biệt phải kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai tác IUU tại vùng biển nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kết luận sau hội nghị trực tuyến.