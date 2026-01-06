Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương kết thúc hoạt động

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, từ ngày 1/4/2026, khi Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương kết thúc hoạt động, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm công tác tham mưu chiến lược và phối hợp liên ngành không bị gián đoạn.

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành thành viên Ban ATGT tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe. Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật mới, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, chỉnh trang hạ tầng và đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm trên nền tảng số. Các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, cả nước xảy ra 18.601 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người (trong đó có 27 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 96 người, bị thương 74 người).

So với cùng kỳ năm 2024, tai nạn giao thông trên cả nước giảm cả 3 tiêu chí: giảm 5.312 vụ, giảm 711 người chết và giảm 5.259 người bị thương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả bảo đảm TTATGT năm 2025, các giải pháp, bài học kinh nghiệm, thuận lợi và thách thức trong triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và các phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia, nhấn mạnh: Năm 2026 và những năm tiếp theo là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, kéo giảm ùn tắc và từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị trong xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT năm 2026.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông vào các quy hoạch phát triển ngành, vùng, địa phương, từ khâu thiết kế đến khai thác, vận hành kết cấu hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học; xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn; xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt, ngăn chặn vi phạm hành lang ATGT đường thủy, hàng hải, hàng không.

Về phương tiện và tổ chức vận tải, cần nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn; tái cơ cấu thị trường vận tải theo hướng giảm phụ thuộc vào đường bộ, phát triển mạnh vận tải công cộng, vận tải khối lượng lớn.

Song song với đó, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn; đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng lấy thay đổi hành vi làm thước đo hiệu quả; tận dụng hạ tầng số, mạng xã hội và chuyển đổi số trong truyền thông, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu liên ngành; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực xã hội, nhất là khu vực tư nhân, tham gia bảo đảm ATGT.

Đối với các đô thị lớn, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các đề án kéo giảm ùn tắc giao thông với giải pháp cụ thể, khả thi, có chỉ tiêu định lượng, lộ trình rõ ràng, phân công trách nhiệm minh bạch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ ngày 1/4/2026, khi Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương kết thúc hoạt động, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm công tác tham mưu chiến lược và phối hợp liên ngành không bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ đạt được những kết quả bền vững, góp phần xây dựng đất nước phát triển an toàn, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.

Chiều cùng ngày, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các xã, phường trong tỉnh về tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Điểm cầu các xã, phường trong tỉnh tham dự hội nghị.

Năm 2025, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định, không xảy ra tình hình phức tạp. Toàn tỉnh đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 70 camera giám sát, trong đó có 41 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 41 vị trí, tuyến giao thông trọng điểm. Ý thức của người dân trong việc chấp hành luật ATGT được nâng lên rõ rệt.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND tỉnh đã chỉ đạo 100% xã, phường thành lập Ban ATGT nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của địa phương trong công tác đảm bảo ATGT.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/12/2025, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 751 vụ tai nạn giao thông, làm chết 414 người, bị thương 560 người. So với năm 2024 giảm 154 vụ, tăng 8 người chết, giảm 178 người bị thương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo các sở ngành, địa phương sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT, bảo đảm phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trên địa bàn quản lý; phối hợp với lực lượng Công an xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật ATGT.

Trong thời gian chưa có mô hình mới, các địa phương tiếp tục duy trì thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT cho đến khi có hướng dẫn của Trung ương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo hành lang ATGT; rà soát đề xuất cơ quan có thẩm quyền ưu tiên thực hiện các hạng mục bảo đảm ATGT; tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải; quản lý chặt chẽ phương tiện và người lái; siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe...

Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; vận hành, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát, camera AI xử phạt vi phạm ATGT, hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và dữ liệu hình ảnh người lái xe nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện, xử phạt.

Các ngành thành viên Ban ATGT tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, đồng bộ, kiềm chế tai nạn giao thông.

Lê Hợi