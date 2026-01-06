Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt

Tối 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo; kết nối trực tuyến đến điểm cầu 18 tỉnh, thành phố có dự án đường sắt đi qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các bộ, ngành.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và các đại biểu tham dự phiên họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại phiên họp thứ 4 (tháng 10/2025), đến nay có 38 nhiệm vụ đã hoàn thành; 5 nhiệm vụ thường xuyên đang được triển khai, trong đó có 3 nhiệm vụ chưa đáp ứng tiến độ do liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Tại phiên họp lần thứ 5, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có dự án đường sắt đi qua đã báo cáo những kết quả đạt được, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án; đồng thời đề xuất giải pháp về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các cơ chế chính sách... để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường sắt trong thời gian tới.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua địa phận 19 xã, phường của tỉnh với chiều dài khoảng 95,33 km. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi khoảng 572,99 ha. Số hộ phải di chuyển chỗ ở, bố trí tái định cư khoảng 2.363 hộ, dự kiến bố trí 40 khu tái định cư/135,83 ha. Số cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng bị ảnh hưởng phải di dời khoảng 110 công trình; 184 vị trí đường điện bị ảnh hưởng...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu hoàn thành các khu tái định cư chậm nhất vào tháng 9/2026 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I/2027. Đến nay, 40 khu tái định cư đã được phê duyệt vị trí xây dựng; trong đó 9 khu đã chọn xong nhà thầu và đang triển khai thi công, 12 khu đang lựa chọn nhà thầu, 19 khu còn lại trong giai đoạn thiết kế và lập dự án.

Tổng nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hoá là 7.585 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã bố trí 430 tỷ đồng về tài khoản của UBND 17 xã, phường nhưng chưa giải ngân do đang triển khai xây dựng các khu tái định cư, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực điều phối ngân sách địa phương và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để khơi thông nguồn lực.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường, công tác giải phóng mặt bằng để thi công các khu tái định cư, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng...

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xác định chính xác các ảnh hưởng của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đến các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng sớm lựa chọn đơn vị tư vấn và thực hiện cắm cọc giải phóng mặt bằng ngay sau khi hướng tuyến được chấp thuận. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương triển khai bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phương pháp, cách làm, chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà.

Cùng với đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện dự án; đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư, bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra. Địa phương rà soát, báo cáo Bộ Xây dựng về nhu cầu vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bố trí vốn đủ và kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh sau phiên họp trực tuyến.

Ngay sau phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các xã, phường có dự án đường sắt đi qua tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp này; đồng thời triển khai ngay chỉ đạo của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

Khánh Phương