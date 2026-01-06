Xã An Nông và Báo và PTTH Thanh Hóa ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền

Chiều 6/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã An Nông và Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền và phát hành báo Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và xã An Nông ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2025-2030.

Dự lễ ký kết có các đồng chí trong Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND và các phòng, ban xã An Nông.

Trên tinh thần cùng phát triển, thời gian qua xã An Nông và Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm, nền tảng, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, hỗ trợ tích cực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại diện xã An Nông trình bày quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Tại lễ ký kế, hai bên đã thống nhất quy chế phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh quê hương, con người xã An Nông và các vấn đề khác. Hình thức tuyên truyền quảng bá được thực hiện đa dạng, thông qua các chương trình thời sự, các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, trang địa phương và đăng tải trên các ấn phẩm, các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông phát biểu tại lễ ký kết.

Công tác phối hợp được tiến hành kịp thời, đầy đủ và chính xác, có tính định hướng cao, nhằm tuyên truyền kịp thời, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó tăng cường trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc Đảng ủy xã An Nông, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Hai bên cũng sẽ phối hợp trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ báo chí khi có nhu cầu và phối hợp với Bưu điện tỉnh phát hành báo theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đến với các chi bộ trên địa bàn xã.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2025-2030.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung trong quy chế, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa xã An Nông với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030.

Hoàng Lan