Từ di sản đến sản phẩm du lịch đặc sắc

Tây Đô là địa phương sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đã và đang được xã quan tâm thực hiện gắn với phát triển du lịch, tạo nên những sản phẩm đặc trưng, đa dạng, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.

Câu lạc bộ hát dân ca và chèo làng Đông Môn biểu diễn phục vụ Nhân dân, du khách.

Trong không gian cổ kính của các di tích lịch sử, những làn điệu dân ca, chèo truyền thống vẫn được các nghệ nhân và thành viên Câu lạc bộ (CLB) hát dân ca và chèo làng Đông Môn gìn giữ và biểu diễn phục vụ Nhân dân, du khách. Ông Vũ Đình Nguyện, thành viên của CLB, cho biết: “CLB được thành lập năm 2020, thu hút 20 thành viên tham gia sinh hoạt. Từ khi đi vào hoạt động, CLB không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị nghệ thuật dân gian mà còn góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để thúc đẩy du lịch của địa phương phát triển, các thành viên của CLB luôn tích cực sáng tác, tập luyện, biểu diễn các tiết mục chèo, dân ca để phục vụ Nhân dân và du khách tại Di sản Thành Nhà Hồ, đình làng Đông Môn... Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn gia tăng trải nghiệm cho du khách”.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 2 CLB cồng chiêng - váy Mường, 1 CLB tuồng, 1 CLB chèo, thu hút đông đảo các thành viên tham gia. Với sự nỗ lực không ngừng, các thành viên trong các CLB đã cùng nhau tập luyện nhiều làn điệu dân ca và ca khúc khác nhau. Qua đó phục vụ đa dạng nhu cầu của khách du lịch và tích cực truyền dạy nét đẹp cồng chiêng, dân ca, dân vũ và trang phục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cùng với các CLB văn hóa - văn nghệ, xã Tây Đô còn là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, hiện đang sở hữu 20 di tích lịch sử - văn hóa phong phú, đa dạng. Trong hệ thống các di sản ấy, nổi bật là Thành Nhà Hồ, mỗi năm đón lượng lớn du khách ở cả trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, cho biết: "Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách, chúng tôi đã nỗ lực phát triển thêm nhiều sản phẩm, không gian mới phục vụ du khách tham quan, như: “Không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô”, “Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời” và khai thác không gian trưng bày đá xây thành làm điểm check-in tại cổng phía Nam... Đồng thời, chú trọng gắn kết giữa Thành Nhà Hồ với các di tích vùng phụ cận để hình thành nên các tuyến du lịch đặc sắc, làm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Điển hình là, các tuyến: Tham quan nội thành - cổng đá - đền thờ nàng Bình Khương - đền thờ Trần Khát Chân - đình Đông Môn; phòng trưng bày bổ sung - đền thờ nàng Bình Khương - chùa Linh Giang - chùa Nhân Lộ - cổng Nam - khu trưng bày đá xây Thành Nhà Hồ; cổng Nam Thành Nhà Hồ - chùa Hà Lương - núi Tiến Sĩ - động Hồ Công - Đàn tế Nam Giao - chùa Tường Vân - đền thờ Trần Khát Chân - đền Tam Tổng.

Ông Trịnh Hồng Trầm, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tây Đô, cho biết: “Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và nâng cao ý thức bảo tồn các di sản văn hóa và tạo điều kiện cho các CLB văn hóa - văn nghệ hoạt động, thông qua việc thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn, các buổi giao lưu văn nghệ. Địa phương cũng triển khai đồng bộ các giải pháp, ưu tiên đầu tư, tôn tạo các quần thể di tích lịch sử - văn hóa. Hiện xã đã thực hiện được một số dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, như: Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng chùa Xuân Áng, chùa Linh Giang... Ngoài ra, việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch đặc sắc, như du lịch tâm linh, du lịch về nguồn kết hợp trải nghiệm, du lịch văn hóa cũng được xã quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và hướng tới xây dựng xã Tây Đô thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Thanh Hóa”.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt