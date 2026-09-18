Đón đọc Báo Thanh Hóa hằng tháng số 242 (tháng 9/2026)

Đặc biệt, còn có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Vũ Đức Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về sự đồng hành của BĐBP với Nhân dân và những giải pháp xây dựng khu vực biên giới vững mạnh từ cơ sở nhân dịp Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Biên cương - đêm hội trăng rằm” năm 2026” tại xã Mường Lát.

Ở mảng Văn hóa - Lịch sử - Du lịch khắc họa dấu ấn lịch sử và nét đẹp văn hóa Mường; mạch nguồn di sản trên vùng đất biển Vạn Lộc. Góc ảnh ghi lại những đổi thay trên quê hương cách mạng Ngọc Trạo...

Một số báo đa dạng về nội dung, giàu chất liệu thực tiễn, cùng hướng tới việc phác họa một xứ Thanh đang chuyển động từ chiều sâu của chính sách đến nhịp sống ở cơ sở; từ những câu chuyện về cán bộ cơ sở đến các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng. Qua đó, góp thêm những lát cắt chân thực, sinh động về diện mạo, con người và hành trình phát triển của quê hương trong những ngày tháng chín.

Các bài nổi bật ở các chuyên mục gồm có:

Chính sách và cuộc sống

- Hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân (Minh Minh)

Chính trị - Kinh tế - Xã hội

- Hiện thực hóa khát vọng 100 năm vì Nhân dân, vì con người (Nguyễn Hường)

- Xác lập tư duy quản trị: Từ chủ trương đến thực thi (Kiều Huyền)

- Đầu tư thủy lợi, gieo mùa vàng ấm no (Thùy Dương)

- Chuyên đề: Sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Để những vấn đề phát sinh không trở thành “điểm nghẽn” mới ở cơ sở (Hương Thảo - Hoàng Mai)

Tác giả tác phẩm

- Bạn vong niên – Thông điệp về lòng trắc ẩn (Chi Anh)

Văn hóa - Lịch sử - Du lịch

- Nguyệt Ấn: Nơi lịch sử và bản sắc Mường cùng lưu dấu (Mạnh Hải)

- Giữ mạch nguồn di sản trên vùng đất Vạn Lộc (Thu Hòa)

- Nghệ nhân mo Mường - Kể lại chuyện xưa để giữ gìn văn hóa hôm nay (Kiều Huyền)

Sáng tác

- Như mùa lân đầu tiên - Truyện ngắn của Ny An

Muôn mặt cuộc sống

- Chuyện về những cán bộ cơ sở trên “mặt trận” số (Đăng Khoa)

Sức khỏe - Ẩm thực

- Ăn gì trong những ngày thu xứ Thanh? (Hoàng Linh)

Khám phá xứ Thanh

- Kỳ ảo động Bo Cúng (Thu Hòa)

Ký ức mùi và vị

- Hương mùa khai trường (Mai Hương)

Góc ảnh

- Đổi thay trên vùng quê cách mạng Ngọc Trạo (nhóm P.V thực hiện)

Thơ: Lê Xuân Sơn, Đinh Tiến Hải, Nguyễn Đức Bá, Nguyễn Hà Hải, Lê Văn Sự, Mai Hoàng Hanh...