Từ đánh chặn trên biển đến tấn công trên bộ: Mỹ leo thang chiến dịch chống ma túy ở Mỹ Latin

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ mở rộng chiến dịch chống buôn lậu ma túy từ các hoạt động đánh chặn trên biển sang các đòn tấn công trên bộ tại Mỹ Latin, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong chiến lược quân sự của Mỹ giữa lúc căng thẳng với Venezuela và khu vực Caribe tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ mở rộng chiến dịch chống buôn lậu ma túy bằng các đòn tấn công trên bộ. Ảnh: NYTIMES

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ mở rộng chiến dịch chống buôn lậu ma túy bằng các đòn tấn công trên bộ tại khu vực Mỹ Latin, song không cung cấp chi tiết về thời gian, địa điểm cũng như liệu các quốc gia liên quan còn cơ hội nào để ngăn chặn hành động quân sự này hay không.

Ông Trump nói: “Chúng tôi đã chặn đứng 96% lượng ma túy xâm nhập bằng đường biển, và giờ chúng tôi sẽ bắt đầu trên bộ. Trên bộ thì dễ hơn nhiều, và điều đó sẽ sớm diễn ra”.

Trong những ngày qua, Tổng thống Mỹ liên tục phát tín hiệu sẽ mở rộng chiến dịch, sau khi Lầu Năm Góc tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Nam Mỹ.

Dù các tuyên bố của ông Trump phần lớn được xem là nhằm gây sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng các mục tiêu trên bộ không nhất thiết chỉ giới hạn ở Venezuela. Ông nói: “Không nhất thiết phải là Venezuela, những kẻ đưa ma túy vào đất nước chúng tôi đều là mục tiêu”.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu chở dầu thô Skipper cùng với các tàu khác ngoài khơi cảng Port Jose, Venezuela, ngày 14/11/2025. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng biện minh cho chiến dịch bằng cách ví cuộc chiến chống ma túy như một cuộc chiến tranh thực sự. Theo ông, nếu số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều được tính như thương vong trong chiến đấu, thì đó sẽ là “một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ”.

Việc mở rộng các cuộc tấn công sang mục tiêu trên bộ được coi là bước leo thang nghiêm trọng. Trước đó, Tổng thống Maduro cảnh báo rằng nếu Venezuela bị tấn công từ bên ngoài, nhân dân nước này sẽ tiến hành “một cuộc tổng đình công mang tính khởi nghĩa” và thúc đẩy “một cuộc cách mạng triệt để hơn nữa”.

Các tuyên bố mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực phía nam Caribe, đẩy quan hệ song phương xuống mức căng thẳng nhất trong nhiều năm.

Hệ quả có thể lan rộng ra toàn khu vực, với xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sụt giảm mạnh, trong khi Cuba – quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng – có nguy cơ mất nguồn cung dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công quân sự tại Caribe và Thái Bình Dương nhằm vào các tàu bị nghi buôn lậu ma túy, khiến gần 90 người thiệt mạng. Các chiến dịch này làm dấy lên lo ngại từ các tổ chức nhân quyền và gây tranh cãi trong Quốc hội Mỹ. Trong khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ chiến dịch, phe Dân chủ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc tấn công và kêu gọi chính quyền minh bạch hơn, bao gồm việc công bố đầy đủ các đoạn video chưa biên tập về những cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi buôn ma túy.

Bích Hồng

Nguồn: Bloomberg, Reuters.