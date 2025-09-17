Từ bữa cơm no đến mục tiêu thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế

Nếu như trước đây, hộ nghèo, thu nhập thấp thường bị bó hẹp trong suy nghĩ làm sao để có được bữa cơm no, làm gì để có thể kiếm đủ chi phí để trang trải cuộc sống hằng ngày. Thì nay, nhiều người trong số họ đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng suy nghĩ ấy và đặt ra mục tiêu, kỳ vọng lớn hơn cho tương lai của bản thân và gia đình. Điều gì đã tạo ra bước chuyển trong nhận thức và hành động của họ? Câu trả lời nằm trong chính những câu chuyện thoát nghèo, nở rộ mô hình phát triển kinh tế hộ, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công từ hàng chục nghìn khách hàng của Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa.

Trong mỗi bước phát triển của TCVM Thanh Hóa luôn lưu giữ nụ cười và lời cảm ơn chân thành từ hàng chục nghìn khách hàng vay vốn.

Tổ chức TCVM là loại hình tổ chức tín dụng cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính cho các khách hàng yếu thế trong xã hội, để họ có cơ hội phát triển, cải thiện thu nhập và cuộc sống. Đây được xem là giải pháp tài chính linh hoạt, “bệ đỡ” cho khách hàng là hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, yếu thế, doanh nghiệp vi mô, từ đó góp phần phát triển kinh tế, hướng đến giá trị bền vững.

Là 1 trong 4 tổ chức TCVM được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động, trong 30 năm qua, Tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn nêu cao sứ mệnh “vì sự phát triển cộng đồng”. Đơn vị đã triển khai nhiều chương trình vay vốn phù hợp với từng đối tượng khách hàng như: Vay kinh doanh dành cho các khách hàng đang muốn bắt đầu hoặc đang vận hành các mô hình sản xuất kinh doanh, vay xây sửa nhà cửa, vay giáo dục, vay hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ để các hộ kinh doanh cá thể có thêm nguồn lực mở rộng quy mô, tạo thêm việc làm cho cộng đồng.

Những khoản vay này không lớn nhưng đáp ứng đúng và trúng nhu cầu thiết thực nhất của khách hàng. Đặc biệt, chính sự “thân thiện”, dễ tiếp cận, đơn giản về thủ tục, lãi suất phù hợp đã khiến vốn vay vi mô trở thành “chìa khóa vàng” giúp nhiều gia đình có cơ hội thoát nghèo, phát triển mô hình kinh tế hộ, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp...

Chị Mai Thị Thắm (46 tuổi, thôn Hải Sơn, xã Các Sơn) là người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó. Từ lâu, chị đã quen với việc một mình gồng gánh, lo toan cho cuộc sống của mình với 3 người con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học cùng mẹ già yếu. Hỏi chị có áp lực, vất vả lắm không? Chị ngại ngần không nói nhưng đôi bàn tay rám nắng, chai sạn cùng nét thoáng buồn trên gương mặt dường như đang thành thật giãi bày.

Không khó khăn, vất vả sao được khi cả nhà 5 người vừa lớn, vừa nhỏ đều trông cả vào thu nhập từ loanh quanh đồng ruộng và công việc thu mua phế liệu. Đồng ruộng thì quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”; hạt lúa, bắp ngô chưa trút được vào bồ là còn đó bao nỗi trông mong. Công việc thu mua phế liệu của chị cũng thuộc dạng “cò con”, trườn trải mưa nắng cả ngày cũng chẳng quá nổi trăm nghìn. Chưa kể lúc ốm lúc đau, nhiều khi muốn “lười biếng” mà đặt lưng nằm nghỉ nhưng nghĩ đến đủ thứ chi tiêu lại cố gắng gượng đi làm.

Chị Thắm tâm sự: “Có thời điểm khó khăn đến mức, tôi vay mượn hàng xóm được 50 nghìn đồng, một phần để đổ xăng còn đưa đón con đi học, còn lại bao nhiêu dành để đi ve chai, nhặt nhạnh mua của người ta từng cái bì rách, đi cả ngày chỉ đủ tiền mua vài gói mì tôm ăn qua ngày. Những lúc như thế, mình cũng hay tủi thân nhưng tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngửa tay xin ai, phiền ai. Cứ ước ao làm sao vay mượn được chút vốn để xoay sở cuộc sống lúc quá khó để lo cho con cái, ổn định cái nghề mà kiếm thêm thu nhập”.

Cuộc sống không lấy đi của ai tất cả, nó cũng luôn tạo cho ta những ngã rẽ bất ngờ. Một trong những ngã rẽ lớn nhất trong cuộc đời chị Thắm, có lẽ là khoảnh khắc chị kí tên vào hồ sơ vay vốn của Tổ chức TCVM Thanh Hóa. “Ngày đó, cầm mấy chục triệu trên tay, dẫu chỉ là tiền đi vay thôi mà sung sướng không nói nên lời, cảm giác như gánh nặng bao năm trên vai mình bỗng nhẹ bẫng đi” - chị Thắm chia sẻ.

Với số tiền ấy, chị lo cho các con ăn học và mở rộng công việc thu mua phế liệu. Nhờ chăm chỉ làm lụng, chi tiêu tiết kiệm, sau 5 chu kỳ vay vốn, giờ đây, chị Thắm đã trở thành chủ vựa, chuyên thu mua phế liệu cho chị em trong vùng, thu nhập dao động từ 200 - 500 nghìn đồng/ngày. “Cũng nhờ nguồn vốn vay của TCVM Thanh Hóa, cuộc sống của mình đỡ khổ hơn trước nhiều rồi” - chị Thắm chân thành bày tỏ.

Kể từ khi thành lập đến nay, TCVM Thanh Hóa đã giúp hàng chục nghìn khách hàng là hộ nghèo, yếu thế, thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn vay linh hoạt, lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản. Nguồn vốn vi mô không đơn giản là một khoản vay, mà còn là đòn bẩy kinh tế giúp người vay có động lực, khát vọng vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống, phát triển mô hình kinh doanh nhỏ, tăng gia sản xuất, khởi nghiệp.

Điểm khác biệt lớn nhất của TCVM Thanh Hóa không chỉ là cho vay vốn, mà còn là xây dựng cộng đồng bền chặt. Khách hàng tham gia TCVM Thanh Hóa không chỉ được vay vốn mà còn được tham gia các buổi học kiến thức kinh doanh, quản lý tài chính, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong làm ăn và trong cuộc sống. Chính tinh thần cộng đồng này đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa, tác động mạnh mẽ tới kinh tế địa phương. Khi các hộ kinh doanh nhỏ phát triển, họ không chỉ cải thiện cuộc sống của bản thân mà còn góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển. Các doanh nghiệp siêu nhỏ dần lớn mạnh, tạo thêm việc làm, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, thúc đẩy thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Giá trị mà TCVM Thanh Hóa mang lại, có lẽ, không chỉ nằm ở con số bao nhiêu tỷ đồng được giải ngân mà chính là nỗ lực, đóng góp làm nên sự thay đổi của khách hàng trong tư duy và khát vọng sống. Từ chỗ chỉ mong có bữa cơm no, sống qua ngày, nhiều người dân đã dám mơ ước xa hơn - mơ về một tương lai khấm khá, mơ xây dựng doanh nghiệp của riêng mình, mơ mang lại cơ hội tốt đẹp hơn cho con cái...

Với những kết quả đã đạt được, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã và đang cho thấy rằng: một đồng vốn nhỏ có thể tạo nên giá trị lớn nếu được sử dụng đúng cách, phát huy hiệu quả; khi những người “nhỏ bé” được tiếp sức, họ sẽ tạo nên những điều đáng trân trọng, cảm phục. Nguồn vốn vay từ Tổ chức TCVM Thanh Hóa tựa hồ như dòng chảy âm thầm mà bền bỉ góp phần kiến tạo động lực cho người nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp mạnh mẽ đi về phía tương lai.

Bài và ảnh: Thanh Thảo