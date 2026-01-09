Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa

Nằm trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, trong hai ngày 8 và 9/1, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20, Bộ Quốc phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép cùng chính quyền xã Quảng Ninh trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Ban.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép chia sẻ niềm vui với các hộ gia đình được trao tặng nhà tình nghĩa.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội về công tác an sinh xã hội, chăm lo hậu phương, với truyền thống “Quân đội nhân dân gắn bó máu thịt với Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân chiến đấu và phục vụ”, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép luôn xác định tham gia công tác dân vận, xã hội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép chúc mừng các gia đình nhận nhà tình nghĩa do công ty trao tặng.

Sự chung tay của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép cùng chính quyền địa phương góp phần tạo dựng những căn nhà kiên cố, vững chãi cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua, nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình gồm: bà Mai Thị Lan (thôn 5, phường Nam Sầm Sơn), bà Viên Thị Xoan (thôn 8, xã Quảng Ninh) và bà Nguyễn Thị Ban (thôn 10, xã Quảng Ninh). Đây là 3 hộ thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép hỗ trợ mỗi hộ 80 triệu đồng.

Cùng với sự đồng hành, giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con Nhân dân và sự nỗ lực của gia đình, sau một thời gian khẩn trương triển khai xây dựng, các ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép cùng chính quyền phường Nam Sầm Sơn trao quà cho gia đình bà Mai Thị Lan.

Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Mai Thị Lan.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép cùng chính quyền xã Quảng Ninh trao quà cho gia đình bà Viên Thị Xoan.

Hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép.

Việc bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa vào thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, làm hoạt động này càng trở nên ý nghĩa, bởi không chỉ góp phần tiếp thêm động lực, giúp những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, mà còn góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phường Nam Sầm Sơn và xã Quảng Ninh đã trao tặng gia đình bà Mai Thị Lan, bà Viên Thị Xoan và bà Nguyễn Thị Ban nhiều phần quà ý nghĩa.

Nguyễn Lương