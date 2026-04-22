Từ 1/7/2026, đào tạo lái xe sẽ thay đổi thế nào?
Từ 1/7/2026, hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe được quản lý chặt hơn, bổ sung tiêu chuẩn giáo viên, cơ sở vật chất và ứng dụng số.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026/NĐ-CP Quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Theo Nghị định, điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô được quy định chặt chẽ hơn. Các cơ sở đào tạo phải là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc cơ sở giáo dục đủ điều kiện về nhân lực; người đứng đầu phải có trình độ từ cao đẳng trở lên. Đội ngũ giáo viên dạy lái xe phải đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn, có bằng trung cấp trở lên thuộc các ngành kỹ thuật ô tô, pháp luật... và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
a) Tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe.
Cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe lần đầu đăng ký với cơ sở đào tạo lái xe.
Cơ sở đào tạo lái xe tổ chức tập huấn theo chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này và bảo đảm tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ đối với người tham dự tập huấn theo quy định tại khoản 2 Điều 10 và khoản 1 Điều này của Nghị định này;
Cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận giảng viên không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình tập huấn
b) Kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình tập huấn, cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận giảng viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này và hồ sơ của cá nhân tham dự tập huấn quy định tại khoản 1 Điều này gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia.
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe tiếp nhận danh sách do cơ sở đào tạo lập và hồ sơ cá nhân; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc (kể cả thời gian xác thực điện tử thông tin về giấy phép lái xe) phải có văn bản nêu rõ nội dung, lý do đề nghị cơ sở đào tạo lái xe bổ sung đầy đủ, chính xác; trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc (kể cả thời gian xác thực điện tử thông tin về giấy phép lái xe), phải tổ chức kiểm tra, đánh giá theo quy trình quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe được cấp trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc
Trường hợp cá nhân không đạt kết quả kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe phải đăng tải kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục chính cấp tỉnh, cấp xã
Trường hợp cá nhân đạt kết quả kiểm tra, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và vào sổ theo dõi theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử có giá trị như bản giấy bằng một trong các hình thức: qua VNeiD, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục chính cấp tỉnh, cấp xã; trường hợp cá nhân có nhu cầu nhận bản giấy thì được cấp bổ sung.
Về cơ sở vật chất, các trung tâm đào tạo phải bảo đảm hệ thống phòng học chuyên môn, phòng học kỹ thuật ô tô đạt chuẩn về diện tích, trang thiết bị theo quy định. Xe tập lái phải phù hợp với hạng giấy phép đào tạo, được lắp đặt thiết bị giám sát thời gian, quãng đường thực hành của học viên. Sân tập lái phải đáp ứng yêu cầu về diện tích, hệ thống biển báo hiệu và các bài tập theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Đáng chú ý, Nghị định cho phép đa dạng hóa hình thức đào tạo. Người học có thể tự học đối với các môn lý thuyết khi thi giấy phép lái xe hạng A1, A và B1. Đối với các hạng xe khác, một số nội dung như pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức, văn hóa giao thông có thể được tổ chức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Tuy nhiên, học viên vẫn phải đăng ký tại cơ sở đào tạo để được quản lý theo quy định.
Nghị định cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Kết quả làm thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận giáo viên, giấy phép xe tập lái, giấy phép đào tạo được cung cấp dưới dạng điện tử thông qua các nền tảng như VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống camera giám sát tại các kỳ sát hạch và dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (DAT) được kết nối trực tiếp về cơ quan quản lý, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch.
Đối với các trung tâm sát hạch lái xe, Nghị định quy định rõ việc phân loại theo quy mô, diện tích và yêu cầu điều kiện hạ tầng. Các trung tâm phải có vị trí giao thông thuận tiện, hệ thống thông tin liên lạc ổn định, không bị nhiễu điện từ và đầy đủ các hạng mục công trình phụ trợ.
Công tác hậu kiểm được tăng cường, với quy định cụ thể về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận giáo viên, giấy phép xe tập lái và giấy phép đào tạo khi phát hiện hành vi gian lận, tẩy xóa hồ sơ hoặc không duy trì đủ điều kiện hoạt động theo quy định.
Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Chính phủ giao Bộ Công an thống nhất quản lý hoạt động sát hạch lái xe, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm; Bộ Xây dựng quản lý hoạt động đào tạo lái xe và ban hành các quy chuẩn liên quan thiết bị, cơ sở đào tạo. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra, công bố công khai danh sách các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn.
Nguồn: https://vtv.vn/tu-1-7-2026-dao-tao-lai-xe-se-thay-doi-the-nao-100260421184800465.htm
