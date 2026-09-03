TTK LHQ kêu gọi Mỹ - Iran lập tức ngừng giao tranh, trở lại đối thoại

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/9 kêu gọi Mỹ và Iran lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, kiềm chế và nhanh chóng trở lại con đường ngoại giao, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: CCTV.

Phát biểu ngày 2/9 thông qua người phát ngôn, ông Guterres cho biết đặc biệt quan ngại trước việc Mỹ và Iran tiếp tục xảy ra giao tranh, đồng thời bày tỏ “kinh hoàng” trước những thông tin về thương vong dân sự, trong đó có vụ tấn công nhằm vào một đám cưới tại Iran.

Tổng Thư ký LHQ lên án mọi hành động nhằm vào dân thường, nhấn mạnh các bên phải tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế, trong đó có các nguyên tắc phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân sự, tính tương xứng và các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thương vong.

Theo ông Guterres, xung đột đang lan rộng, tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới không phận và các tuyến hàng hải quan trọng. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, hậu quả đối với dân thường, khu vực Trung Đông và rộng hơn có thể ở mức “thảm khốc”.

Tổng Thư ký LHQ một lần nữa kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh những hành động và phát ngôn có thể làm gia tăng căng thẳng, đồng thời thúc giục Mỹ và Iran sớm trở lại bàn đàm phán. Theo ông, đối thoại là con đường duy nhất để đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/9 ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này. Tehran cáo buộc các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều khu vực phi quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cảng biển và các cơ sở thông tin liên lạc tại một số tỉnh của Iran, gây thương vong và thiệt hại về tài sản. Iran đặc biệt cáo buộc một cuộc tấn công nhằm vào địa điểm tổ chức đám cưới tại huyện Sirik, tỉnh Hormozgan, tối 1/9 khiến hơn 70 người thương vong, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Tehran cho rằng các hành động này vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Đội hình máy bay hoạt động trên tàu sân bay USS George H.W.Bush ( CVN 77), bay theo đội hình, tại Biển Arab ngày 15/7. Ảnh: AFP.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran “bất cứ lúc nào chúng tôi muốn”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ mở đợt tập kích mới vào các mục tiêu quân sự của Iran và Tehran đáp trả bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các đồng minh của Washington tại Trung Đông trong đó có Jordan và Bahrain.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, AP.