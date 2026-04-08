“Truyền lửa” khởi nghiệp cho học sinh tỉnh Thanh Hóa

Chiều 8/4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” bằng hình thức trực tiếp tại Trường THPT Tô Hiến Thành, phường Hạc thành và trực tuyến trên nền tảng Zoom Meetings tới các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao, đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ có kiến thức mà còn phải có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng khởi nghiệp.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo từ THPT” là hoạt động thiết thực, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh ngay từ bậc THPT. Đồng thời tạo diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường.

PGS.TS. Cao Trường Sơn, Trưởng nhóm nghiên cứu tinh hoa về Quản lý Môi trường và Phát triển bền vững, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận “Hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phát động Cuộc thi ý tưởng khoa học công nghệ/khởi nghiệp trong học sinh THPT năm 2026”.

Sinh viên Nguyễn Thúy Quỳnh, Học viện Nông nghiệp Việt nam trình bày tham luận tại hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều chuyên gia, diễn giả giàu kinh nghiệm về giáo dục, khởi nghiệp đã “truyền lửa” đam mê khởi nghiệp cho học sinh; đồng thời tư vấn, gợi mở nhiều kiến thức bổ ích về khởi nghiệp; chia sẻ quan điểm, thảo luận về những thách thức, cơ hội và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số.

Các chuyên gia cũng chia sẻ và giải đáp nhiều nội dung liên quan đến chủ đề: Kinh nghiệm học tập và kỹ năng chinh phục học bổng tham gia các chương trình nước ngoài; Hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phát động Cuộc thi ý tưởng khoa học công nghệ/khởi nghiệp trong học sinh THPT năm 2026; nhu cầu nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số...

Ban cố vấn trả lời câu hỏi của các học sinh.

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS. Vũ Ngọc Huyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã góp phần ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển nhiều ý tưởng khởi nghiệp từ các em học sinh THPT. Khi các em trở thành sinh viên của Học viện thì những ý tưởng ấy lại được tiếp tục phát triển ở cấp độ cao hơn, có thể trở thành hành trang cho các em sau khi tốt nghiệp đại học và bước vào cuộc sống. Nhiều doanh nhân là cựu sinh viên của Học viện đã thành công, có những đóng góp rất quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương nhờ những ý tưởng khởi nghiệp từ thời sinh viên.

Tham gia hội thảo, các em học sinh được tìm hiểu kiến thức qua nền tảng học trực tuyến.

Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo từ THPT” năm 2026 là một trong chuỗi các hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 336/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Theo đề án, học sinh, sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Thực hiện Quyết định số 336/QĐ-TTg, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong sinh viên bằng việc tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp, cử sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp quốc gia và đạt được nhiều giải thưởng cao. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT thông qua việc tổ chức hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo từ THPT”, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh.

Linh Hương